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ФПК продлила продажи билетов в купе по невозвратным тарифам на 2027 год

ФПК продлила продажи билетов в купе по невозвратным тарифам на 2027 год - 06.10.2026, ПРАЙМ

ФПК продлила продажи билетов в купе по невозвратным тарифам на 2027 год

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) продлила на 2027 год продажи билетов в купе по невозвратным тарифам со скидкой 20%, сообщила компания. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T16:20+0300

2026-10-06T16:20+0300

2026-10-06T16:20+0300

бизнес

россия

федеральная пассажирская компания

фпк

ржд

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) продлила на 2027 год продажи билетов в купе по невозвратным тарифам со скидкой 20%, сообщила компания. "Продлеваем невозвратные тарифы на 2027 год! При покупке билета по невозвратному тарифу в поезда ФПК предоставляется скидка 20%", - говорится в сообщении ФПК. Невозвратные билеты продаются на поезда, курсирующие внутри России, на места в последнем четырехместном купе и в двухэтажных составах в последнем купе на обоих этажах вагонов. "Билет нужно оформить не позднее чем за 5 дней до отправления поезда включительно", - пишет ФПК. Закон, разрешающий невозвратные железнодорожные билеты, заработал с 2019 года, тогда же начались их продажи. Билеты по невозвратным тарифам разрешены исключительно в нерегулируемом сегменте (купе, СВ и люкс), где тариф определяют железнодорожники. То есть в плацкарт и общие вагоны - так называемый регулируемый сегмент, где тариф устанавливается государством - они не продаются. Согласно закону, невозвратный билет в некоторых исключительных случаях все-таки можно сдать. В частности, при внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена семьи, других экстраординарных событиях, а также в случае отмены или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру указанного в билете места.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд