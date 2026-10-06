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Годовая инфляция в странах ОЭСР ускорилась до 4,3%

Годовая инфляция в странах ОЭСР ускорилась до 4,3% - 06.10.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в странах ОЭСР ускорилась до 4,3%

Годовая инфляция в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ускорилась за месяц до 4,3% по итогам августа с 4,1%, сообщила... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T15:32+0300

2026-10-06T15:32+0300

2026-10-06T15:36+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ускорилась за месяц до 4,3% по итогам августа с 4,1%, сообщила организация. При этом базовая годовая инфляция в странах ОЭСР (за вычетом цен на продовольствие и энергию) составила 3,6% по итогам августа, как и месяцем ранее. А годовой рост цен на энергию ускорился до 13,6% с 11,6%. Цены на продукты питания выросли на 2,8% в годовом выражении после роста на 3,2% месяцем ранее. Потребительские цены в еврозоне по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) выросли в годовом выражении на 3,2% после роста на 3% месяцем ранее, следует из сообщения ОЭСР. В страновом разрезе самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Турции (31,5%), Колумбии (6,2%) и Литве (6,1%). Самая низкая наблюдалась в Швеции (0,3%), Швейцарии (0,8%) и Венгрии (1,3%).

турция

колумбия

литва

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мировая экономика, турция, колумбия, литва, оэср, ес