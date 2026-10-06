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Испания импортировала из Венесуэлы рекордный объем нефти за 20 лет

Испания импортировала из Венесуэлы рекордный объем нефти за 20 лет - 06.10.2026, ПРАЙМ

Испания импортировала из Венесуэлы рекордный объем нефти за 20 лет

Испания в январе-августе 2026 года импортировала 2,324 миллиона тонн сырой нефти из Венесуэлы - максимальный объем за 20 лет, следует из статистики испанской... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T05:32+0300

2026-10-06T05:32+0300

2026-10-06T05:32+0300

нефть

испания

венесуэла

нигерия

евростат

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МЕХИКО, 6 окт - ПРАЙМ. Испания в январе-августе 2026 года импортировала 2,324 миллиона тонн сырой нефти из Венесуэлы - максимальный объем за 20 лет, следует из статистики испанской Корпорации стратегических резервов нефтепродуктов (CORES). Согласно опубликованным отчетам, только августе Испания получила из Венесуэлы 641 тысячу тонн сырой нефти, тогда как за январь-август 2025 года объем импорта составил около 745 тысяч тонн. За первые восемь месяцев 2026 года объем поставок вырос более чем втрое год к году и составил 2,324 миллиона тонн. Нынешний показатель близок к историческому максимуму 2006 года, когда за восемь месяцев Испания импортировала из Венесуэлы около 2,39 миллиона тонн сырой нефти. В августе крупнейшим поставщиком нефти в Испанию была Нигерия - 1,035 миллиона тонн, или 18,1% импорта. Мексика поставила 648 тысяч тонн (11,4%), Венесуэла - 641 тысячу тонн (11,2%). По регионам мира лидером поставок стала Африка - 40,2% общего объема, далее следовали Центральная и Южная Америка с 23,4% и Северная Америка с 22,4%. Статистика CORES формируется на основе обязательной отчетности участников нефтяного сектора Испании. Организация участвует в подготовке национальной энергетической статистики и отчетности для международных организаций, включая Международное энергетическое агентство и Евростат.

испания

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нефть, испания, венесуэла, нигерия, евростат