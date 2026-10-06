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Испания импортировала из Венесуэлы рекордный объем нефти за 20 лет - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Испания импортировала из Венесуэлы рекордный объем нефти за 20 лет
Испания импортировала из Венесуэлы рекордный объем нефти за 20 лет - 06.10.2026, ПРАЙМ
Испания импортировала из Венесуэлы рекордный объем нефти за 20 лет
Испания в январе-августе 2026 года импортировала 2,324 миллиона тонн сырой нефти из Венесуэлы - максимальный объем за 20 лет, следует из статистики испанской... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T05:32+0300
2026-10-06T05:32+0300
нефть
испания
венесуэла
нигерия
евростат
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МЕХИКО, 6 окт - ПРАЙМ. Испания в январе-августе 2026 года импортировала 2,324 миллиона тонн сырой нефти из Венесуэлы - максимальный объем за 20 лет, следует из статистики испанской Корпорации стратегических резервов нефтепродуктов (CORES). Согласно опубликованным отчетам, только августе Испания получила из Венесуэлы 641 тысячу тонн сырой нефти, тогда как за январь-август 2025 года объем импорта составил около 745 тысяч тонн. За первые восемь месяцев 2026 года объем поставок вырос более чем втрое год к году и составил 2,324 миллиона тонн. Нынешний показатель близок к историческому максимуму 2006 года, когда за восемь месяцев Испания импортировала из Венесуэлы около 2,39 миллиона тонн сырой нефти. В августе крупнейшим поставщиком нефти в Испанию была Нигерия - 1,035 миллиона тонн, или 18,1% импорта. Мексика поставила 648 тысяч тонн (11,4%), Венесуэла - 641 тысячу тонн (11,2%). По регионам мира лидером поставок стала Африка - 40,2% общего объема, далее следовали Центральная и Южная Америка с 23,4% и Северная Америка с 22,4%. Статистика CORES формируется на основе обязательной отчетности участников нефтяного сектора Испании. Организация участвует в подготовке национальной энергетической статистики и отчетности для международных организаций, включая Международное энергетическое агентство и Евростат.
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нефть, испания, венесуэла, нигерия, евростат
Нефть, ИСПАНИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, Нигерия, Евростат
05:32 06.10.2026
 
Испания импортировала из Венесуэлы рекордный объем нефти за 20 лет

Испания в январе-августе 2026 года импортировала 2,324 миллиона тонн нефти из Венесуэлы

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МЕХИКО, 6 окт - ПРАЙМ. Испания в январе-августе 2026 года импортировала 2,324 миллиона тонн сырой нефти из Венесуэлы - максимальный объем за 20 лет, следует из статистики испанской Корпорации стратегических резервов нефтепродуктов (CORES).
Согласно опубликованным отчетам, только августе Испания получила из Венесуэлы 641 тысячу тонн сырой нефти, тогда как за январь-август 2025 года объем импорта составил около 745 тысяч тонн. За первые восемь месяцев 2026 года объем поставок вырос более чем втрое год к году и составил 2,324 миллиона тонн.
Нынешний показатель близок к историческому максимуму 2006 года, когда за восемь месяцев Испания импортировала из Венесуэлы около 2,39 миллиона тонн сырой нефти.
В августе крупнейшим поставщиком нефти в Испанию была Нигерия - 1,035 миллиона тонн, или 18,1% импорта. Мексика поставила 648 тысяч тонн (11,4%), Венесуэла - 641 тысячу тонн (11,2%).
По регионам мира лидером поставок стала Африка - 40,2% общего объема, далее следовали Центральная и Южная Америка с 23,4% и Северная Америка с 22,4%.
Статистика CORES формируется на основе обязательной отчетности участников нефтяного сектора Испании. Организация участвует в подготовке национальной энергетической статистики и отчетности для международных организаций, включая Международное энергетическое агентство и Евростат.
 
НефтьИСПАНИЯВЕНЕСУЭЛАНигерияЕвростат
 
 
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