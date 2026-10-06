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Источник сообщил об ударе по трубопроводу "Восток — Запад" - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Источник сообщил об ударе по трубопроводу "Восток — Запад"
Источник сообщил об ударе по трубопроводу "Восток — Запад" - 06.10.2026, ПРАЙМ
Источник сообщил об ударе по трубопроводу "Восток — Запад"
Трубопровод "Восток - Запад" для доставки саудовской нефти на экспорт с месторождений на востоке до портов на западе снова подвергся удару, его работу... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T02:50+0300
2026-10-06T02:50+0300
нефть
персидский залив
саудовская аравия
красное море
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ДОХА, 6 окт - ПРАЙМ. Трубопровод "Восток - Запад" для доставки саудовской нефти на экспорт с месторождений на востоке до портов на западе снова подвергся удару, его работу приостановили, сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли региона. "В минувшее воскресенье снова был нанесен удар по нефтепроводу "Восток — Запад", на этот раз по насосной станции в районе Хурайс к востоку от Эр-Рияда", - сказал источник. По его данным, повреждения трубопровода оказались весьма серьезными, его работу снова пришлось остановить, хотя нефтепровод только недавно возобновил прокачку нефти после атаки 11 сентября. "Ситуация на энергетических объектах стран Персидского залива продолжает стремительно меняться. В связи с этим главная проблема для этих государств, в том числе Саудовской Аравии, сейчас заключается не столько в самих производственных мощностях, сколько в обеспечении надежных маршрутов экспорта", - добавил собеседник агентства. В сентябре трубопровод "Восток - Запад" для экспорта саудовской нефти через порты на Красном море подвергся ударам беспилотников, запущенных с территории Ирака. Иракские власти пообещали расследовать происшествие и наказать виновных.
персидский залив
саудовская аравия
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нефть, персидский залив, саудовская аравия, красное море
Нефть, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Красное море
02:50 06.10.2026
 
Источник сообщил об ударе по трубопроводу "Восток — Запад"

Источник: нефтепровод "Восток — Запад" снова подвергся удару, его работу приостановили

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ДОХА, 6 окт - ПРАЙМ. Трубопровод "Восток - Запад" для доставки саудовской нефти на экспорт с месторождений на востоке до портов на западе снова подвергся удару, его работу приостановили, сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли региона.
"В минувшее воскресенье снова был нанесен удар по нефтепроводу "Восток — Запад", на этот раз по насосной станции в районе Хурайс к востоку от Эр-Рияда", - сказал источник.
По его данным, повреждения трубопровода оказались весьма серьезными, его работу снова пришлось остановить, хотя нефтепровод только недавно возобновил прокачку нефти после атаки 11 сентября.
"Ситуация на энергетических объектах стран Персидского залива продолжает стремительно меняться. В связи с этим главная проблема для этих государств, в том числе Саудовской Аравии, сейчас заключается не столько в самих производственных мощностях, сколько в обеспечении надежных маршрутов экспорта", - добавил собеседник агентства.
В сентябре трубопровод "Восток - Запад" для экспорта саудовской нефти через порты на Красном море подвергся ударам беспилотников, запущенных с территории Ирака. Иракские власти пообещали расследовать происшествие и наказать виновных.
 
НефтьПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВСАУДОВСКАЯ АРАВИЯКрасное море
 
 
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