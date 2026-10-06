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Источник сообщил об ударе по трубопроводу "Восток — Запад"

Источник сообщил об ударе по трубопроводу "Восток — Запад" - 06.10.2026, ПРАЙМ

Источник сообщил об ударе по трубопроводу "Восток — Запад"

Трубопровод "Восток - Запад" для доставки саудовской нефти на экспорт с месторождений на востоке до портов на западе снова подвергся удару, его работу... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T02:50+0300

2026-10-06T02:50+0300

2026-10-06T02:50+0300

нефть

персидский залив

саудовская аравия

красное море

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873967418.jpg?1791244211

ДОХА, 6 окт - ПРАЙМ. Трубопровод "Восток - Запад" для доставки саудовской нефти на экспорт с месторождений на востоке до портов на западе снова подвергся удару, его работу приостановили, сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли региона. "В минувшее воскресенье снова был нанесен удар по нефтепроводу "Восток — Запад", на этот раз по насосной станции в районе Хурайс к востоку от Эр-Рияда", - сказал источник. По его данным, повреждения трубопровода оказались весьма серьезными, его работу снова пришлось остановить, хотя нефтепровод только недавно возобновил прокачку нефти после атаки 11 сентября. "Ситуация на энергетических объектах стран Персидского залива продолжает стремительно меняться. В связи с этим главная проблема для этих государств, в том числе Саудовской Аравии, сейчас заключается не столько в самих производственных мощностях, сколько в обеспечении надежных маршрутов экспорта", - добавил собеседник агентства. В сентябре трубопровод "Восток - Запад" для экспорта саудовской нефти через порты на Красном море подвергся ударам беспилотников, запущенных с территории Ирака. Иракские власти пообещали расследовать происшествие и наказать виновных.

персидский залив

саудовская аравия

красное море

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, персидский залив, саудовская аравия, красное море