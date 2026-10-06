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Reuters: МЭА примет решение по высвобождению топлива G7 14-15 октября

Reuters: МЭА примет решение по высвобождению топлива G7 14-15 октября - 06.10.2026, ПРАЙМ

Reuters: МЭА примет решение по высвобождению топлива G7 14-15 октября

Международное энергетическое агентство (МЭА) примет решение о деталях по поводу высвобождения запасов дизельного топлива и нефти странами "Большой семерки" (G7) | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T16:51+0300

2026-10-06T16:51+0300

2026-10-06T16:57+0300

нефть

франция

италия

эммануэль макрон

мэа

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) примет решение о деталях по поводу высвобождения запасов дизельного топлива и нефти странами "Большой семерки" (G7) на заседании 14-15 октября, говорится в сообщении информационного агентства Рейтер. "Совет управляющих Международного энергетического агентства, как ожидается, на заседании 14-15 октября примет решение о деталях по поводу высвобождения запасов дизельного топлива и сырой нефти, о котором "Группа семи" объявила на прошлой неделе", - сообщило агентство со ссылкой на осведомленные источники. Ранее в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом. Италия также примет участие в высвобождении топлива, отметил один из источников. МЭА не ответило на запрос агентства Рейтер о комментарии относительно того, будут ли детали согласованы на заседании совета.

франция

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нефть, франция, италия, эммануэль макрон, мэа