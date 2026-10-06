Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Reuters: МЭА примет решение по высвобождению топлива G7 14-15 октября - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/mea-873996861.html
Reuters: МЭА примет решение по высвобождению топлива G7 14-15 октября
Reuters: МЭА примет решение по высвобождению топлива G7 14-15 октября - 06.10.2026, ПРАЙМ
Reuters: МЭА примет решение по высвобождению топлива G7 14-15 октября
Международное энергетическое агентство (МЭА) примет решение о деталях по поводу высвобождения запасов дизельного топлива и нефти странами "Большой семерки" (G7) | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T16:51+0300
2026-10-06T16:57+0300
нефть
франция
италия
эммануэль макрон
мэа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873996861.jpg?1791295048
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) примет решение о деталях по поводу высвобождения запасов дизельного топлива и нефти странами "Большой семерки" (G7) на заседании 14-15 октября, говорится в сообщении информационного агентства Рейтер. "Совет управляющих Международного энергетического агентства, как ожидается, на заседании 14-15 октября примет решение о деталях по поводу высвобождения запасов дизельного топлива и сырой нефти, о котором "Группа семи" объявила на прошлой неделе", - сообщило агентство со ссылкой на осведомленные источники. Ранее в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом. Италия также примет участие в высвобождении топлива, отметил один из источников. МЭА не ответило на запрос агентства Рейтер о комментарии относительно того, будут ли детали согласованы на заседании совета.
франция
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, франция, италия, эммануэль макрон, мэа
Нефть, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, Эммануэль Макрон, МЭА
16:51 06.10.2026 (обновлено: 16:57 06.10.2026)
 
Reuters: МЭА примет решение по высвобождению топлива G7 14-15 октября

Reuters: МЭА примет решение о деталях высвобождения топлива странами G7 14-15 октября

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) примет решение о деталях по поводу высвобождения запасов дизельного топлива и нефти странами "Большой семерки" (G7) на заседании 14-15 октября, говорится в сообщении информационного агентства Рейтер.
"Совет управляющих Международного энергетического агентства, как ожидается, на заседании 14-15 октября примет решение о деталях по поводу высвобождения запасов дизельного топлива и сырой нефти, о котором "Группа семи" объявила на прошлой неделе", - сообщило агентство со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом.
Италия также примет участие в высвобождении топлива, отметил один из источников.
МЭА не ответило на запрос агентства Рейтер о комментарии относительно того, будут ли детали согласованы на заседании совета.
 
НефтьФРАНЦИЯИТАЛИЯЭммануэль МакронМЭА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала