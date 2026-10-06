https://1prime.ru/20261006/mea-873996861.html
Reuters: МЭА примет решение по высвобождению топлива G7 14-15 октября
Reuters: МЭА примет решение по высвобождению топлива G7 14-15 октября - 06.10.2026, ПРАЙМ
Reuters: МЭА примет решение по высвобождению топлива G7 14-15 октября
Международное энергетическое агентство (МЭА) примет решение о деталях по поводу высвобождения запасов дизельного топлива и нефти странами "Большой семерки" (G7) | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T16:51+0300
2026-10-06T16:51+0300
2026-10-06T16:57+0300
нефть
франция
италия
эммануэль макрон
мэа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873996861.jpg?1791295048
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) примет решение о деталях по поводу высвобождения запасов дизельного топлива и нефти странами "Большой семерки" (G7) на заседании 14-15 октября, говорится в сообщении информационного агентства Рейтер. "Совет управляющих Международного энергетического агентства, как ожидается, на заседании 14-15 октября примет решение о деталях по поводу высвобождения запасов дизельного топлива и сырой нефти, о котором "Группа семи" объявила на прошлой неделе", - сообщило агентство со ссылкой на осведомленные источники. Ранее в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом. Италия также примет участие в высвобождении топлива, отметил один из источников. МЭА не ответило на запрос агентства Рейтер о комментарии относительно того, будут ли детали согласованы на заседании совета.
франция
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, франция, италия, эммануэль макрон, мэа
Нефть, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, Эммануэль Макрон, МЭА
Reuters: МЭА примет решение по высвобождению топлива G7 14-15 октября
Reuters: МЭА примет решение о деталях высвобождения топлива странами G7 14-15 октября
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) примет решение о деталях по поводу высвобождения запасов дизельного топлива и нефти странами "Большой семерки" (G7) на заседании 14-15 октября, говорится в сообщении информационного агентства Рейтер.
"Совет управляющих Международного энергетического агентства, как ожидается, на заседании 14-15 октября примет решение о деталях по поводу высвобождения запасов дизельного топлива и сырой нефти, о котором "Группа семи" объявила на прошлой неделе", - сообщило агентство со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом.
Италия также примет участие в высвобождении топлива, отметил один из источников.
МЭА не ответило на запрос агентства Рейтер о комментарии относительно того, будут ли детали согласованы на заседании совета.