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Мирзиеев и Алекперов обсудили расширение работы "Лукойла" в Узбекистане - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Мирзиеев и Алекперов обсудили расширение работы "Лукойла" в Узбекистане
Мирзиеев и Алекперов обсудили расширение работы "Лукойла" в Узбекистане - 06.10.2026, ПРАЙМ
Мирзиеев и Алекперов обсудили расширение работы "Лукойла" в Узбекистане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов рассмотрели в Ташкенте планы по расширению деятельности компании в... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T17:36+0300
2026-10-06T17:38+0300
бизнес
узбекистан
сша
ташкент
вагит алекперов
шавкат мирзиеев
лукойл
минфин сша
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ТАШКЕНТ, 6 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов рассмотрели в Ташкенте планы по расширению деятельности компании в республике, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. "Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 6 октября принял основателя компании "Лукойл" Вагита Алекперова… Также рассмотрены планы по расширению деятельности компании в нашей стране", - говорится в сообщении. Алекперов подробно доложил Мирзиееву о текущем состоянии проектов "Лукойла", реализуемых в энергетическом секторе Узбекистана. "Речь идет о проведении геологоразведочных работ и освоении перспективных месторождений углеводородов, развитии сети розничных продаж нефтепродуктов", - добавили в пресс-службе. Узбекистан является основным для "Лукойла" регионом добычи газа за рубежом. Компания работает над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции - "Кандым-Хаузак-Шады" и "Гиссар". За 20 лет работы в Узбекистане "Лукойл" добыл в стране 134,4 миллиарда кубометров природного газа, профинансировал более 10 миллиардов долларов в проекты в республике. Минфин США 22 октября 2025 года ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. После внесения в санкционный список компания объявила о продаже международных активов. Позднее в министерстве энергетики Узбекистана сообщили, что власти страны работают совместно с "Лукойлом" по ее активам в республике после введения санкций США против российской компании.
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бизнес, узбекистан, сша, ташкент, вагит алекперов, шавкат мирзиеев, лукойл, минфин сша, минфин
Бизнес, УЗБЕКИСТАН, США, Ташкент, Вагит Алекперов, Шавкат Мирзиеев, Лукойл, Минфин США, Минфин
17:36 06.10.2026 (обновлено: 17:38 06.10.2026)
 
Мирзиеев и Алекперов обсудили расширение работы "Лукойла" в Узбекистане

Мирзиеев и Алекперов обсудили планы по расширению деятельности "Лукойла" в Узбекистане

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ТАШКЕНТ, 6 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов рассмотрели в Ташкенте планы по расширению деятельности компании в республике, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 6 октября принял основателя компании "Лукойл" Вагита Алекперова… Также рассмотрены планы по расширению деятельности компании в нашей стране", - говорится в сообщении.
Алекперов подробно доложил Мирзиееву о текущем состоянии проектов "Лукойла", реализуемых в энергетическом секторе Узбекистана. "Речь идет о проведении геологоразведочных работ и освоении перспективных месторождений углеводородов, развитии сети розничных продаж нефтепродуктов", - добавили в пресс-службе.
Узбекистан является основным для "Лукойла" регионом добычи газа за рубежом. Компания работает над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции - "Кандым-Хаузак-Шады" и "Гиссар". За 20 лет работы в Узбекистане "Лукойл" добыл в стране 134,4 миллиарда кубометров природного газа, профинансировал более 10 миллиардов долларов в проекты в республике.
Минфин США 22 октября 2025 года ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. После внесения в санкционный список компания объявила о продаже международных активов. Позднее в министерстве энергетики Узбекистана сообщили, что власти страны работают совместно с "Лукойлом" по ее активам в республике после введения санкций США против российской компании.
 
БизнесУЗБЕКИСТАНСШАТашкентВагит АлекперовШавкат МирзиеевЛукойлМинфин СШАМинфин
 
 
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