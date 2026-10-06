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Мишустин призвал ускорить переход на отечественное оборудование для 5G - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин призвал ускорить переход на отечественное оборудование для 5G
Мишустин призвал ускорить переход на отечественное оборудование для 5G - 06.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал ускорить переход на отечественное оборудование для 5G
Важно ускорить переход на отечественное оборудование в телекоммуникационной отрасли, чтобы новый стандарт связи 5G действовал в десятках городов России, заявил... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:15+0300
2026-10-06T14:15+0300
технологии
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санкт-петербург
екатеринбург
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Важно ускорить переход на отечественное оборудование в телекоммуникационной отрасли, чтобы новый стандарт связи 5G действовал в десятках городов России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В ходе выступления на форуме информационных технологий "Цифровые решения" он отметил, что одно из ключевых направлений работы - это дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли. Так, в сентябре по поручению президента РФ Владимир Путина были запущены сети 5G, которые действуют на частотах LTE, необходимые дополнительные полосы были бесплатно выделены всем операторам "большой четверки". "Чтобы новый стандарт связи действовал в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и еще в десятках наших крупнейших городов, очень важно ускорить переход на отечественное оборудование в этой сфере. Наши предприятия постепенно, но верно решают эту задачу. Три компании уже выпустили свыше 10 тысяч базовых станций, и уже сейчас надо создавать заделы для сетей будущего поколения. Абсолютно уверен, что отечественным разработчикам, производителям это по силам", - сказал глава правительства РФ на пленарной сессии форума. Ежегодный ИТ-форум "Цифровые решения" проводится во второй раз, он объединяет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения реальных кейсов внедрения цифровых технологий. На выставке форума партнеры мероприятия представят отечественные разработки в том числе в области искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровых платформ, сервисов, корпоративного программного обеспечения и так далее. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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технологии, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург, михаил мишустин, владимир путин
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
14:15 06.10.2026
 
Мишустин призвал ускорить переход на отечественное оборудование для 5G

Мишустин: важно ускорить переход на российское оборудование для работы 5G по всей стране

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Важно ускорить переход на отечественное оборудование в телекоммуникационной отрасли, чтобы новый стандарт связи 5G действовал в десятках городов России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
В ходе выступления на форуме информационных технологий "Цифровые решения" он отметил, что одно из ключевых направлений работы - это дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли. Так, в сентябре по поручению президента РФ Владимир Путина были запущены сети 5G, которые действуют на частотах LTE, необходимые дополнительные полосы были бесплатно выделены всем операторам "большой четверки".
"Чтобы новый стандарт связи действовал в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и еще в десятках наших крупнейших городов, очень важно ускорить переход на отечественное оборудование в этой сфере. Наши предприятия постепенно, но верно решают эту задачу. Три компании уже выпустили свыше 10 тысяч базовых станций, и уже сейчас надо создавать заделы для сетей будущего поколения. Абсолютно уверен, что отечественным разработчикам, производителям это по силам", - сказал глава правительства РФ на пленарной сессии форума.
Ежегодный ИТ-форум "Цифровые решения" проводится во второй раз, он объединяет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения реальных кейсов внедрения цифровых технологий. На выставке форума партнеры мероприятия представят отечественные разработки в том числе в области искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровых платформ, сервисов, корпоративного программного обеспечения и так далее.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕКАТЕРИНБУРГМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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