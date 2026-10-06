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МВФ выделил Боливии 211,3 миллиона долларов

МВФ выделил Боливии 211,3 миллиона долларов - 06.10.2026, ПРАЙМ

МВФ выделил Боливии 211,3 миллиона долларов

Международный валютный фонд во вторник выделил Центральному банку Боливии 211,3 миллиона долларов в качестве первого транша программы финансирования на сумму... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T23:46+0300

2026-10-06T23:46+0300

2026-10-06T23:46+0300

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САНТА-КРУС (Боливия), 6 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд во вторник выделил Центральному банку Боливии 211,3 миллиона долларов в качестве первого транша программы финансирования на сумму 1,9 миллиарда долларов, сообщил ЦБ. "ЦБ информирует общественность о том, что сегодня, во вторник, он получил средства в размере 211,3 миллиона долларов в качестве первого транша кредита, предоставленного в рамках расширенной программы финансирования МВФ", – говорится в сообщении. Эти средства будут использованы для поддержания платежного баланса и укрепления международных резервов страны. Ранее парламент Боливии одобрил законопроект, разрешающий получение кредита МВФ на сумму в 1,9 миллиарда долларов. Кредит предоставляется на десять лет со ставкой 3-3,5%.

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финансы, банки, боливия, мвф, центральные банки, центральный банк