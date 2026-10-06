https://1prime.ru/20261006/mvf-874009174.html
МВФ выделил Боливии 211,3 миллиона долларов
МВФ выделил Боливии 211,3 миллиона долларов - 06.10.2026, ПРАЙМ
МВФ выделил Боливии 211,3 миллиона долларов
Международный валютный фонд во вторник выделил Центральному банку Боливии 211,3 миллиона долларов в качестве первого транша программы финансирования на сумму... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T23:46+0300
2026-10-06T23:46+0300
2026-10-06T23:46+0300
финансы
банки
боливия
мвф
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874009174.jpg?1791319561
САНТА-КРУС (Боливия), 6 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд во вторник выделил Центральному банку Боливии 211,3 миллиона долларов в качестве первого транша программы финансирования на сумму 1,9 миллиарда долларов, сообщил ЦБ.
"ЦБ информирует общественность о том, что сегодня, во вторник, он получил средства в размере 211,3 миллиона долларов в качестве первого транша кредита, предоставленного в рамках расширенной программы финансирования МВФ", – говорится в сообщении.
Эти средства будут использованы для поддержания платежного баланса и укрепления международных резервов страны.
Ранее парламент Боливии одобрил законопроект, разрешающий получение кредита МВФ на сумму в 1,9 миллиарда долларов. Кредит предоставляется на десять лет со ставкой 3-3,5%.
боливия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, боливия, мвф, центральные банки, центральный банк
Финансы, Банки, БОЛИВИЯ, МВФ, центральные банки, Центральный банк
МВФ выделил Боливии 211,3 миллиона долларов
МВФ выделил Боливии 211,3 млн долларов в качестве первого транша программы финансирования
САНТА-КРУС (Боливия), 6 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд во вторник выделил Центральному банку Боливии 211,3 миллиона долларов в качестве первого транша программы финансирования на сумму 1,9 миллиарда долларов, сообщил ЦБ.
"ЦБ информирует общественность о том, что сегодня, во вторник, он получил средства в размере 211,3 миллиона долларов в качестве первого транша кредита, предоставленного в рамках расширенной программы финансирования МВФ", – говорится в сообщении.
Эти средства будут использованы для поддержания платежного баланса и укрепления международных резервов страны.
Ранее парламент Боливии одобрил законопроект, разрешающий получение кредита МВФ на сумму в 1,9 миллиарда долларов. Кредит предоставляется на десять лет со ставкой 3-3,5%.