https://1prime.ru/20261006/neft-874003487.html

Минэнерго США ухудшило прогноз по снижению спроса на нефть в мире

Минэнерго США ухудшило прогноз по снижению спроса на нефть в мире - 06.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго США ухудшило прогноз по снижению спроса на нефть в мире

Минэнерго США ухудшило прогноз по снижению спроса на нефть в мире в 2026 году - до 1,97 миллиона баррелей в сутки, а на 2027 год понизило прогноз по темпам... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T19:15+0300

2026-10-06T19:15+0300

2026-10-06T19:15+0300

нефть

сша

прогноз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874003487.jpg?1791303333

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США ухудшило прогноз по снижению спроса на нефть в мире в 2026 году - до 1,97 миллиона баррелей в сутки, а на 2027 год понизило прогноз по темпам роста спроса - до 2,21 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. Теперь минэнерго США ждет, что спрос на нефть в мире в 2026 году составит 102,43 миллиона баррелей в сутки, а в 2027 году - 104,64 миллиона баррелей в сутки. При этом министерство повысило оценку спроса в 2025 году на 120 тысяч баррелей в день, до 104,4 миллиона. В сентябрьском докладе прогнозировалось снижение мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,69 миллиона баррелей в сутки - до 102,59 миллиона баррелей в сутки. А в 2027 году прирост спроса прогнозировался на уровне 2,39 миллиона баррелей в сутки - до 104,98 миллиона баррелей в день.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, прогноз