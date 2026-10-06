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Минэнерго США ухудшило прогноз по снижению спроса на нефть в мире
Минэнерго США ухудшило прогноз по снижению спроса на нефть в мире - 06.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго США ухудшило прогноз по снижению спроса на нефть в мире
Минэнерго США ухудшило прогноз по снижению спроса на нефть в мире в 2026 году - до 1,97 миллиона баррелей в сутки, а на 2027 год понизило прогноз по темпам... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:15+0300
2026-10-06T19:15+0300
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сша
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США ухудшило прогноз по снижению спроса на нефть в мире в 2026 году - до 1,97 миллиона баррелей в сутки, а на 2027 год понизило прогноз по темпам роста спроса - до 2,21 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. Теперь минэнерго США ждет, что спрос на нефть в мире в 2026 году составит 102,43 миллиона баррелей в сутки, а в 2027 году - 104,64 миллиона баррелей в сутки. При этом министерство повысило оценку спроса в 2025 году на 120 тысяч баррелей в день, до 104,4 миллиона. В сентябрьском докладе прогнозировалось снижение мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,69 миллиона баррелей в сутки - до 102,59 миллиона баррелей в сутки. А в 2027 году прирост спроса прогнозировался на уровне 2,39 миллиона баррелей в сутки - до 104,98 миллиона баррелей в день.
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нефть, сша, прогноз
Минэнерго США ухудшило прогноз по снижению спроса на нефть в мире
Минэнерго США ухудшило прогноз по снижению спроса на нефть в мире в 2026 году
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США ухудшило прогноз по снижению спроса на нефть в мире в 2026 году - до 1,97 миллиона баррелей в сутки, а на 2027 год понизило прогноз по темпам роста спроса - до 2,21 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства.
Теперь минэнерго США
ждет, что спрос на нефть в мире в 2026 году составит 102,43 миллиона баррелей в сутки, а в 2027 году - 104,64 миллиона баррелей в сутки. При этом министерство повысило оценку спроса в 2025 году на 120 тысяч баррелей в день, до 104,4 миллиона.
В сентябрьском докладе прогнозировалось снижение мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,69 миллиона баррелей в сутки - до 102,59 миллиона баррелей в сутки. А в 2027 году прирост спроса прогнозировался на уровне 2,39 миллиона баррелей в сутки - до 104,98 миллиона баррелей в день.