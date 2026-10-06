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Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent на 2027 год
Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent на 2027 год - 06.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent на 2027 год
Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 96,32 доллара за... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:17+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 96,32 доллара за баррель с 91,01 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. На 2027 год EIA увеличило прогноз цены барреля Brent до 83,74 доллара. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2026 год также был улучшен - до 88,21 доллара с прошлой оценки в 84,65 доллара. В следующем году показатель ожидается на уровне в 79,74 доллара.
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нефть, сша, eia
Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent на 2027 год
EIA повысило прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2027 год до 96,32 доллара
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 96,32 доллара за баррель с 91,01 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
На 2027 год EIA
увеличило прогноз цены барреля Brent до 83,74 доллара.
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2026 год также был улучшен - до 88,21 доллара с прошлой оценки в 84,65 доллара. В следующем году показатель ожидается на уровне в 79,74 доллара.