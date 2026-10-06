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Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти

Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти - 06.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти

Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день - до 13,87 миллиона баррелей в день, на 2027... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T19:18+0300

2026-10-06T19:18+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день - до 13,87 миллиона баррелей в день, на 2027 год - также на 40 тысяч баррелей в день, до 14,3 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. Добыча нефти в США в 2025 году оценивается в 13,66 миллиона баррелей в день. В сентябре минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,83 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 110 тысяч баррелей в день, до 14,26 миллиона баррелей в день.

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нефть, сша, баррель, цена за баррель