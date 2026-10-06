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Минэнерго США повысило прогноз по спотовой цене на нефть
Минэнерго США повысило прогноз по спотовой цене на нефть - 06.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз по спотовой цене на нефть
Минэнерго США повысило прогноз по спотовой цене Brent в четвертом квартале 2026 года на 14 долларов - до 105 долларов за баррель, следует из данных ежемесячного | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:19+0300
2026-10-06T19:19+0300
2026-10-06T19:19+0300
нефть
сша
ближний восток
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спотовой цене Brent в четвертом квартале 2026 года на 14 долларов - до 105 долларов за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. "Несмотря на то, что мы ожидаем роста объемов добычи и поставок нефти с Ближнего Востока, мы повысили прогноз мировых цен на нефть по сравнению с показателями прошлого месяца. Теперь мы прогнозируем, что спотовая цена на нефть марки Brent в четвертом квартале 2026 года составит в среднем 105 долларов за баррель, что на 14 долларов за баррель выше оценки, приведенной в прошломесячном отчете", - говорится в докладе.
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нефть, сша, ближний восток
Нефть, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Минэнерго США повысило прогноз по спотовой цене на нефть
Минэнерго США повысило прогноз по спотовой цене нефти Brent до 105 долларов за баррель