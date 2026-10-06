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Минэнерго США оценило добычу нефти на Ближнем Востоке

Минэнерго США оценило добычу нефти на Ближнем Востоке - 06.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго США оценило добычу нефти на Ближнем Востоке

Минэнерго США считает, что добыча нефти на Ближнем Востоке в сентябре немного выросла, но была ниже на 4,8 миллиона баррелей в сутки, чем в феврале, следует из... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T19:36+0300

2026-10-06T19:36+0300

2026-10-06T19:36+0300

нефть

ближний восток

сша

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США считает, что добыча нефти на Ближнем Востоке в сентябре немного выросла, но была ниже на 4,8 миллиона баррелей в сутки, чем в феврале, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. "Мы полагаем, что сокращение добычи сырой нефти закончилось. По нашим оценкам, в сентябре объем добычи сырой нефти (на Ближнем Востоке - ред.) сократился в среднем на 4,8 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. Согласно приложенной таблице, добыча нефти на Ближнем Востоке считается от показателя по добыче февраля. Так, в августе добыча нефти составила в среднем на 5,8 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в феврале.

ближний восток

сша

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нефть, ближний восток, сша