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Саудовская Аравия оценила объем идущей по трубопроводу "Восток-Запад" нефти - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Саудовская Аравия оценила объем идущей по трубопроводу "Восток-Запад" нефти
Саудовская Аравия оценила объем идущей по трубопроводу "Восток-Запад" нефти - 06.10.2026, ПРАЙМ
Саудовская Аравия оценила объем идущей по трубопроводу "Восток-Запад" нефти
Объем нефти, который проходит в сутки через трубопровод "Восток-Запад" в Саудовской Аравии, достиг 5,8 миллиона баррелей, что составляет более 82% его обычной... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T17:39+0300
2026-10-06T17:45+0300
нефть
газ
саудовская аравия
эр-рияд
бахрейн
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ДОХА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем нефти, который проходит в сутки через трубопровод "Восток-Запад" в Саудовской Аравии, достиг 5,8 миллиона баррелей, что составляет более 82% его обычной загруженности, сообщил во вторник на выставке Made in GCC в Бахрейне министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман. "Объем нефти, который идет по трубопроводу "Восток-Запад", ко вторнику достиг 5,8 миллиона баррелей в сутки", - сказал министр, слова которого приводит саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат". В сентябре нефтепровод подвергся ударам беспилотников, запущенных с территории Ирака, и прокачка порядка семи миллионов баррелей нефти в день была приостановлена. Иракские власти пообещали расследовать происшествие и наказать виновных. Нефтепровод "Восток-Запад" ведет к расположенному на побережье Красного моря саудовскому терминалу Янбу, который Эр-Рияд на фоне блокировки Ормузского пролива использует для экспорта нефти. Вместе с тем ранее во вторник источник в нефтяной отрасли региона сообщил РИА Новости, что нефтепровод "Восток-Запад" снова подвергся удару в районе Хурайс к востоку от Эр-Рияда, и его работа приостановлена. Примерно в это же время хуситы заявляли об атаке на саудовский нефтяной объект в Хурайсе.
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нефть, газ, саудовская аравия, эр-рияд, бахрейн
Нефть, Газ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Эр-Рияд, БАХРЕЙН
17:39 06.10.2026 (обновлено: 17:45 06.10.2026)
 
Саудовская Аравия оценила объем идущей по трубопроводу "Восток-Запад" нефти

Объем саудовской нефти по трубопроводу "Восток-Запад" достиг 5,8 миллиона баррелей в сутки

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ДОХА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем нефти, который проходит в сутки через трубопровод "Восток-Запад" в Саудовской Аравии, достиг 5,8 миллиона баррелей, что составляет более 82% его обычной загруженности, сообщил во вторник на выставке Made in GCC в Бахрейне министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман.
"Объем нефти, который идет по трубопроводу "Восток-Запад", ко вторнику достиг 5,8 миллиона баррелей в сутки", - сказал министр, слова которого приводит саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".
В сентябре нефтепровод подвергся ударам беспилотников, запущенных с территории Ирака, и прокачка порядка семи миллионов баррелей нефти в день была приостановлена. Иракские власти пообещали расследовать происшествие и наказать виновных.
Нефтепровод "Восток-Запад" ведет к расположенному на побережье Красного моря саудовскому терминалу Янбу, который Эр-Рияд на фоне блокировки Ормузского пролива использует для экспорта нефти.
Вместе с тем ранее во вторник источник в нефтяной отрасли региона сообщил РИА Новости, что нефтепровод "Восток-Запад" снова подвергся удару в районе Хурайс к востоку от Эр-Рияда, и его работа приостановлена. Примерно в это же время хуситы заявляли об атаке на саудовский нефтяной объект в Хурайсе.
 
НефтьГазСАУДОВСКАЯ АРАВИЯЭр-РиядБАХРЕЙН
 
 
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