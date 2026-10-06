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Оман станет восьмым акционером Евразийского банка развития
Оман станет восьмым акционером Евразийского банка развития - 06.10.2026, ПРАЙМ
Оман станет восьмым акционером Евразийского банка развития
Оман и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали соглашение в рамках процесса вступления арабской страны в организацию - Оман станет восьмым акционером банка,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T17:33+0300
2026-10-06T17:33+0300
2026-10-06T17:33+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Оман и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали соглашение в рамках процесса вступления арабской страны в организацию - Оман станет восьмым акционером банка, сообщила во вторник пресс-служба ЕАБР.
Документ подписали министр финансов Омана Султан бин Салем Аль Хабси и председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в ходе государственного визита султана Омана Хейсама бен Тарика в Астану. Церемония подписания прошла в присутствии султана и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
"ЕАБР и Оман подписали соглашение. Это важный шаг в процессе присоединения Омана к банку - страна станет восьмым акционером ЕАБР и первым государством-участником из региона Персидского залива", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
По словам Подгузова, соглашение сближает Центральную Азию и регион Персидского залива. Он отметил, что у такого сотрудничества большой потенциал и банк будет его развивать, в том числе в рамках новой стратегии.
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная в 2006 году. Уставный капитал банка составляет 7 миллиардов долларов. Участниками являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Крупнейшие акционеры - Россия и Казахстан.
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финансы, банки, оман, казахстан, центральная азия, николай подгузов, касым-жомарт токаев, еабр
Финансы, Банки, ОМАН, КАЗАХСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Николай Подгузов, Касым-Жомарт Токаев, ЕАБР
Оман станет восьмым акционером Евразийского банка развития
Оман станет восьмым акционером Евразийского банка развития
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Оман и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали соглашение в рамках процесса вступления арабской страны в организацию - Оман станет восьмым акционером банка, сообщила во вторник пресс-служба ЕАБР.
Документ подписали министр финансов Омана Султан бин Салем Аль Хабси и председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в ходе государственного визита султана Омана Хейсама бен Тарика в Астану. Церемония подписания прошла в присутствии султана и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
"ЕАБР и Оман подписали соглашение. Это важный шаг в процессе присоединения Омана к банку - страна станет восьмым акционером ЕАБР и первым государством-участником из региона Персидского залива", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
По словам Подгузова, соглашение сближает Центральную Азию и регион Персидского залива. Он отметил, что у такого сотрудничества большой потенциал и банк будет его развивать, в том числе в рамках новой стратегии.
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная в 2006 году. Уставный капитал банка составляет 7 миллиардов долларов. Участниками являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Крупнейшие акционеры - Россия и Казахстан.