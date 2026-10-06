https://1prime.ru/20261006/pemex-874004611.html
СМИ: мексиканская Pemex прекратила поставки нефти и бензина на Кубу
СМИ: мексиканская Pemex прекратила поставки нефти и бензина на Кубу - 06.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: мексиканская Pemex прекратила поставки нефти и бензина на Кубу
Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex прекратила поставки нефти и бензина на Кубу либо перестала отчитываться о них во втором квартале 2026 года... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:44+0300
2026-10-06T19:44+0300
2026-10-06T19:44+0300
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МЕХИКО, 6 окт - ПРАЙМ. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex прекратила поставки нефти и бензина на Кубу либо перестала отчитываться о них во втором квартале 2026 года на фоне американских санкций против поставщиков топлива острову, сообщает газета El Universal.
"Pemex приостановила поставки нефти и бензина на Кубу из-за энергетической блокады США в отношении острова", - пишет издание.
Согласно отчету Pemex для комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), на который ссылается издание, ее дочерняя компания Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos не указала поставок на Кубу во втором квартале. В первом квартале она сообщала об экспорте 900 баррелей нефти в сутки, тогда как в предыдущие годы он составлял более 19 тысяч.
Директор консалтинговой компании GMEC Гонсало Монрой заявил газете, что мексиканское правительство могло продолжить поставки, но перестать отчитываться о них из-за американских санкций. По его словам, Куба может импортировать мексиканскую нефть по рыночным ценам, однако неизвестно, получает ли Pemex или мексиканское правительство оплату за эти поставки, поскольку информация об этом остается непрозрачной.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
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нефть, газ, куба, сша, дональд трамп, pemex
Нефть, Газ, КУБА, США, Дональд Трамп, Pemex
СМИ: мексиканская Pemex прекратила поставки нефти и бензина на Кубу
El Universal: мексиканская Pemex прекратила поставки нефти и бензина на Кубу
МЕХИКО, 6 окт - ПРАЙМ. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex прекратила поставки нефти и бензина на Кубу либо перестала отчитываться о них во втором квартале 2026 года на фоне американских санкций против поставщиков топлива острову, сообщает газета El Universal.
"Pemex приостановила поставки нефти и бензина на Кубу из-за энергетической блокады США в отношении острова", - пишет издание.
Согласно отчету Pemex для комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), на который ссылается издание, ее дочерняя компания Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos не указала поставок на Кубу во втором квартале. В первом квартале она сообщала об экспорте 900 баррелей нефти в сутки, тогда как в предыдущие годы он составлял более 19 тысяч.
Директор консалтинговой компании GMEC Гонсало Монрой заявил газете, что мексиканское правительство могло продолжить поставки, но перестать отчитываться о них из-за американских санкций. По его словам, Куба может импортировать мексиканскую нефть по рыночным ценам, однако неизвестно, получает ли Pemex или мексиканское правительство оплату за эти поставки, поскольку информация об этом остается непрозрачной.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.