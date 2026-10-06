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Плишкин оценил уровень загрязнения воздуха в Сириусе
Плишкин оценил уровень загрязнения воздуха в Сириусе - 06.10.2026, ПРАЙМ
Плишкин оценил уровень загрязнения воздуха в Сириусе
Концентрация загрязняющих веществ воздуха на федеральной территории Сириус, по данным мониторинга, кратно ниже допустимых значений и не представляет угрозы для... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T22:42+0300
2026-10-06T22:42+0300
2026-10-06T22:42+0300
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СИРИУС, 6 окт - ПРАЙМ. Концентрация загрязняющих веществ воздуха на федеральной территории Сириус, по данным мониторинга, кратно ниже допустимых значений и не представляет угрозы для здоровья, сообщает глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.
"По данным мониторинга состояния атмосферного воздуха, концентрации загрязняющих веществ на федеральной территории "Сириус" остаются кратно ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) и не представляют угрозы для здоровья", - написал Плишкин в своем канале на платформе "Макс".
Во вторник глава федеральной территории Сириус сообщал о возгорании танкера в акватории Черного моря. Он информировал, что осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха, кроме того, объявил, что в целях обеспечения безопасности граждан пляжи Сириуса будут временно закрыты.
Танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. В Минтрансе РФ отметили, что экипаж танкера в составе 23 человек спасен. По предварительной информации, пострадавших на борту нет. Все моряки являются гражданами Индии.
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нефть, черное море, индия
Нефть, Черное море, ИНДИЯ
Плишкин оценил уровень загрязнения воздуха в Сириусе
Плишкин: концентрация загрязняющих веществ в Сириусе кратно ниже допустимых значений
СИРИУС, 6 окт - ПРАЙМ. Концентрация загрязняющих веществ воздуха на федеральной территории Сириус, по данным мониторинга, кратно ниже допустимых значений и не представляет угрозы для здоровья, сообщает глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.
"По данным мониторинга состояния атмосферного воздуха, концентрации загрязняющих веществ на федеральной территории "Сириус" остаются кратно ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) и не представляют угрозы для здоровья", - написал Плишкин в своем канале на платформе "Макс".
Во вторник глава федеральной территории Сириус сообщал о возгорании танкера в акватории Черного моря. Он информировал, что осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха, кроме того, объявил, что в целях обеспечения безопасности граждан пляжи Сириуса будут временно закрыты.
Танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. В Минтрансе РФ отметили, что экипаж танкера в составе 23 человек спасен. По предварительной информации, пострадавших на борту нет. Все моряки являются гражданами Индии.