https://1prime.ru/20261006/rossija-873999953.html

Власти рассказали о развитии сферы оценки соответствия транспортных средств

Власти рассказали о развитии сферы оценки соответствия транспортных средств - 06.10.2026, ПРАЙМ

Власти рассказали о развитии сферы оценки соответствия транспортных средств

Количество испытательных лабораторий, осуществляющих выдачу свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств, с начала текущего года выросло в... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T18:09+0300

2026-10-06T18:09+0300

2026-10-06T18:12+0300

бизнес

россия

росаккредитация

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873999953.jpg?1791299561

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Количество испытательных лабораторий, осуществляющих выдачу свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств, с начала текущего года выросло в России на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила во вторник пресс-служба Росаккредитации. "Активно развивается сфера оценки соответствия транспортных средств. В частности, количество лабораторий, осуществляющих выдачу свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств выросло на 7% по сравнению с 2025 годом и на 52% по сравнению с 2024-м. Сейчас такие документы выдают 108 автолабораторий", - говорится в сообщении. В Росаккредитации отметили, что с января по конец июля 2026 года автолабораториями выдано 827,9 тысячи протоколов испытаний. Кроме того, сообщили в Росаккредитации, в России действует 78 лабораторий, занимающихся переоборудованием транспортных средств, уже находящихся в эксплуатации, например, оснащающих автомобили газобаллонным оборудованием. "За январь-сентябрь 2026 года они выдали 531,1 тысячи протоколов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - указали в службе. В ведомстве также напомнили, что в рамках интеграции в формате ЕАЭС владельцы автомобилей могут оформить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) в аккредитованной автолаборатории любой из стран "пятерки". Свидетельство о безопасности конструкции транспортных средств подтверждает, что конструкция конкретного транспортного средства отвечает требованиям безопасности. Оформление СБКТС является обязательным условием для легального импорта автомобилей в страны ЕАЭС.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росаккредитация, еаэс