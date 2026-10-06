https://1prime.ru/20261006/rossija-874009256.html

В России будут развивать биорегионы

В России будут развивать биорегионы - 06.10.2026, ПРАЙМ

В России будут развивать биорегионы

В России будут развивать биорегионы - промышленные и научные центры роста, специализация которых будет зависеть от источников возобновляемого сырья на местах,... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T23:55+0300

2026-10-06T23:55+0300

2026-10-06T23:55+0300

россия

промышленность

алтай

приморье

арктика

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. В России будут развивать биорегионы - промышленные и научные центры роста, специализация которых будет зависеть от источников возобновляемого сырья на местах, следует из распоряжения правительства. Правительство приняло стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года. В ее рамках биоэкономика рассматривается как один из факторов территориального и пространственного развития страны, позволяющий осуществлять целенаправленную и скоординированную деятельность регионов. "Ключевым инструментом реализации задачи полицентрического развития территорий станет формирование региональной специализированных территориальных кластеров", - сказано в документе. Такие кластеры носят название "биорегионов". В них будет формироваться современная инфраструктура биопроизводств и логистических путей, связанных с получением и переработкой биомассы на принципах биоэкономики. "Это позволит интегрировать ресурсы, науку, образование и производство в рамках полных цепочек добавленной стоимости и специализироваться на определенных видах хозяйственной деятельности в зависимости от природно-климатических и географических условий, a также от преобладающих видов биомассы, доступной для переработки", - говорится в документе. Например, на Юге России, в Черноземье, Поволжье и на Алтае могут появиться агропромышленные биорегионы, развивающие интеллектуальное сельское хозяйство и биоконверсию. В то же время в Приморье и Мурманской области могут создать морские биорегионы, развивающие аквакультуру и марикультуру, добычу и переработку водных биоресурсов. В Арктике целесообразно заниматься изучением и устойчивым использованием уникального биологического разнообразия региона, разработкой жизнеобеспечения в экстремальных условиях, следует из документа. Также планируется создавать лесные биорегионы. "Такие регионы ориентированы на переход от экстенсивной лесозаготовки к интенсивной переработке биомассы полного цикла, производству биокомпозитов, наноцеллюлозы и продукции "зеленой химии". К указанным регионам также можно отнести территории с малой лесистостью, где внедрение современных биотехнологий обеспечивает максимальную эффективность использования возобновляемого сырья и развитие производственных цепочек замкнутого цикла", - поясняется в документе.

алтай

приморье

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россия, промышленность, алтай, приморье, арктика