https://1prime.ru/20261006/rossija-874009256.html
В России будут развивать биорегионы
В России будут развивать биорегионы - 06.10.2026, ПРАЙМ
В России будут развивать биорегионы
В России будут развивать биорегионы - промышленные и научные центры роста, специализация которых будет зависеть от источников возобновляемого сырья на местах,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T23:55+0300
2026-10-06T23:55+0300
2026-10-06T23:55+0300
россия
промышленность
алтай
приморье
арктика
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. В России будут развивать биорегионы - промышленные и научные центры роста, специализация которых будет зависеть от источников возобновляемого сырья на местах, следует из распоряжения правительства.
Правительство приняло стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года. В ее рамках биоэкономика рассматривается как один из факторов территориального и пространственного развития страны, позволяющий осуществлять целенаправленную и скоординированную деятельность регионов.
"Ключевым инструментом реализации задачи полицентрического развития территорий станет формирование региональной специализированных территориальных кластеров", - сказано в документе.
Такие кластеры носят название "биорегионов". В них будет формироваться современная инфраструктура биопроизводств и логистических путей, связанных с получением и переработкой биомассы на принципах биоэкономики.
"Это позволит интегрировать ресурсы, науку, образование и производство в рамках полных цепочек добавленной стоимости и специализироваться на определенных видах хозяйственной деятельности в зависимости от природно-климатических и географических условий, a также от преобладающих видов биомассы, доступной для переработки", - говорится в документе.
Например, на Юге России, в Черноземье, Поволжье и на Алтае могут появиться агропромышленные биорегионы, развивающие интеллектуальное сельское хозяйство и биоконверсию. В то же время в Приморье и Мурманской области могут создать морские биорегионы, развивающие аквакультуру и марикультуру, добычу и переработку водных биоресурсов.
В Арктике целесообразно заниматься изучением и устойчивым использованием уникального биологического разнообразия региона, разработкой жизнеобеспечения в экстремальных условиях, следует из документа.
Также планируется создавать лесные биорегионы. "Такие регионы ориентированы на переход от экстенсивной лесозаготовки к интенсивной переработке биомассы полного цикла, производству биокомпозитов, наноцеллюлозы и продукции "зеленой химии". К указанным регионам также можно отнести территории с малой лесистостью, где внедрение современных биотехнологий обеспечивает максимальную эффективность использования возобновляемого сырья и развитие производственных цепочек замкнутого цикла", - поясняется в документе.
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россия, промышленность, алтай, приморье, арктика
РОССИЯ, Промышленность, АЛТАЙ, Приморье, АРКТИКА
В России будут развивать биорегионы
В России будут развивать биорегионы
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. В России будут развивать биорегионы - промышленные и научные центры роста, специализация которых будет зависеть от источников возобновляемого сырья на местах, следует из распоряжения правительства.
Правительство приняло стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года. В ее рамках биоэкономика рассматривается как один из факторов территориального и пространственного развития страны, позволяющий осуществлять целенаправленную и скоординированную деятельность регионов.
"Ключевым инструментом реализации задачи полицентрического развития территорий станет формирование региональной специализированных территориальных кластеров", - сказано в документе.
Такие кластеры носят название "биорегионов". В них будет формироваться современная инфраструктура биопроизводств и логистических путей, связанных с получением и переработкой биомассы на принципах биоэкономики.
"Это позволит интегрировать ресурсы, науку, образование и производство в рамках полных цепочек добавленной стоимости и специализироваться на определенных видах хозяйственной деятельности в зависимости от природно-климатических и географических условий, a также от преобладающих видов биомассы, доступной для переработки", - говорится в документе.
Например, на Юге России, в Черноземье, Поволжье и на Алтае могут появиться агропромышленные биорегионы, развивающие интеллектуальное сельское хозяйство и биоконверсию. В то же время в Приморье и Мурманской области могут создать морские биорегионы, развивающие аквакультуру и марикультуру, добычу и переработку водных биоресурсов.
В Арктике целесообразно заниматься изучением и устойчивым использованием уникального биологического разнообразия региона, разработкой жизнеобеспечения в экстремальных условиях, следует из документа.
Также планируется создавать лесные биорегионы. "Такие регионы ориентированы на переход от экстенсивной лесозаготовки к интенсивной переработке биомассы полного цикла, производству биокомпозитов, наноцеллюлозы и продукции "зеленой химии". К указанным регионам также можно отнести территории с малой лесистостью, где внедрение современных биотехнологий обеспечивает максимальную эффективность использования возобновляемого сырья и развитие производственных цепочек замкнутого цикла", - поясняется в документе.