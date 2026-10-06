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Вступает в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ
Вступает в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ - 06.10.2026, ПРАЙМ
Вступает в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ
Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступает в силу 6 октября. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T00:25+0300
2026-10-06T00:25+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступает в силу 6 октября.
Соглашение было подписано в Минске 27 июня 2025 года. Оно направлено на либерализацию и упрощение торговли товарами и развитие сотрудничества между странами ЕАЭС и ОАЭ.
Благодаря соглашению таможенные пошлины будут отменены или существенно снижены для 85% товаров во взаимной торговле между странами ЕАЭС и ОАЭ. Кроме того, оно формирует условия для дальнейшего развития и углубления торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и ОАЭ в сферах, представляющих взаимный интерес.
Комментируя вступление в силу данного соглашения, в Минэкономразвития подчеркнули, что теперь российские экспортеры могут беспошлинно поставлять свои товары на эмиратский рынок.
"Речь, в частности, идет о мясной продукции, рыбе, молочной продукции, подсолнечном масле, удобрениях, отдельных видах изделий из черных металлов, механических машинах и оборудовании, в том числе сельскохозяйственном оборудовании, моторных транспортных средствах", - перечислили в министерстве.
Под беспошлинный режим торговли будет подпадать 95% российского экспорта. При этом средние пошлины на рынке ОАЭ для российского бизнеса сократятся в три раза – с 4% до 1,4%. Это позволит отечественным предпринимателям экономить до 9 миллиардов рублей в год, указали в Минэкономразвития.
"Соглашение одновременно закладывает прочную основу для развития и углубления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, электронной торговле, НИОКР… также будет способствовать выстраиванию современных и устойчивых транспортно-логистических маршрутов", - заключили в министерстве.
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мировая экономика, оаэ, минск, еаэс
Мировая экономика, ОАЭ, МИНСК, ЕАЭС
Вступает в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ
Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ вступает в силу 6 октября
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступает в силу 6 октября.
Соглашение было подписано в Минске 27 июня 2025 года. Оно направлено на либерализацию и упрощение торговли товарами и развитие сотрудничества между странами ЕАЭС и ОАЭ.
Благодаря соглашению таможенные пошлины будут отменены или существенно снижены для 85% товаров во взаимной торговле между странами ЕАЭС и ОАЭ. Кроме того, оно формирует условия для дальнейшего развития и углубления торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и ОАЭ в сферах, представляющих взаимный интерес.
Комментируя вступление в силу данного соглашения, в Минэкономразвития подчеркнули, что теперь российские экспортеры могут беспошлинно поставлять свои товары на эмиратский рынок.
"Речь, в частности, идет о мясной продукции, рыбе, молочной продукции, подсолнечном масле, удобрениях, отдельных видах изделий из черных металлов, механических машинах и оборудовании, в том числе сельскохозяйственном оборудовании, моторных транспортных средствах", - перечислили в министерстве.
Под беспошлинный режим торговли будет подпадать 95% российского экспорта. При этом средние пошлины на рынке ОАЭ для российского бизнеса сократятся в три раза – с 4% до 1,4%. Это позволит отечественным предпринимателям экономить до 9 миллиардов рублей в год, указали в Минэкономразвития.
"Соглашение одновременно закладывает прочную основу для развития и углубления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, электронной торговле, НИОКР… также будет способствовать выстраиванию современных и устойчивых транспортно-логистических маршрутов", - заключили в министерстве.