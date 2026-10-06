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Вступает в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ

Вступает в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ - 06.10.2026, ПРАЙМ

Вступает в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступает в силу 6 октября. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T00:25+0300

2026-10-06T00:25+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступает в силу 6 октября. Соглашение было подписано в Минске 27 июня 2025 года. Оно направлено на либерализацию и упрощение торговли товарами и развитие сотрудничества между странами ЕАЭС и ОАЭ. Благодаря соглашению таможенные пошлины будут отменены или существенно снижены для 85% товаров во взаимной торговле между странами ЕАЭС и ОАЭ. Кроме того, оно формирует условия для дальнейшего развития и углубления торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и ОАЭ в сферах, представляющих взаимный интерес. Комментируя вступление в силу данного соглашения, в Минэкономразвития подчеркнули, что теперь российские экспортеры могут беспошлинно поставлять свои товары на эмиратский рынок. "Речь, в частности, идет о мясной продукции, рыбе, молочной продукции, подсолнечном масле, удобрениях, отдельных видах изделий из черных металлов, механических машинах и оборудовании, в том числе сельскохозяйственном оборудовании, моторных транспортных средствах", - перечислили в министерстве. Под беспошлинный режим торговли будет подпадать 95% российского экспорта. При этом средние пошлины на рынке ОАЭ для российского бизнеса сократятся в три раза – с 4% до 1,4%. Это позволит отечественным предпринимателям экономить до 9 миллиардов рублей в год, указали в Минэкономразвития. "Соглашение одновременно закладывает прочную основу для развития и углубления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, электронной торговле, НИОКР… также будет способствовать выстраиванию современных и устойчивых транспортно-логистических маршрутов", - заключили в министерстве.

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