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Вступило в силу соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и ЕАЭС - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Вступило в силу соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и ЕАЭС
Вступило в силу соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и ЕАЭС - 06.10.2026, ПРАЙМ
Вступило в силу соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и ЕАЭС
Соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) вступило в силу, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:34+0300
2026-10-06T14:34+0300
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ДУБАЙ, 6 окт - ПРАЙМ. Соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) вступило в силу, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. "Соглашение об экономическом партнерстве между Объединенными Арабскими Эмиратами и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) официально вступило в силу во вторник, установив новые преференциальные торговые условия между ОАЭ и Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Российской Федерацией", - передает WAM. Соглашение о партнерстве было подписано в июне 2025 года в Минске. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. В рамках нового торгового режима ОАЭ и страны ЕАЭС предоставят преференциальный доступ более чем по 86% тарифных позиций, что покроет приблизительно 96% стоимости товаров, в настоящее время торгуемых между двумя сторонами. Ожидается, что соглашение будет способствовать увеличению ежегодного объема торговли между двумя рынками почти до 50 миллиардов долларов к 2032 году.
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мировая экономика, россия, оаэ, армения, белоруссия, еаэс
Мировая экономика, РОССИЯ, ОАЭ, АРМЕНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС
14:34 06.10.2026
 
Вступило в силу соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и ЕАЭС

WAM: соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и ЕАЭС вступило в силу

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ДУБАЙ, 6 окт - ПРАЙМ. Соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) вступило в силу, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"Соглашение об экономическом партнерстве между Объединенными Арабскими Эмиратами и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) официально вступило в силу во вторник, установив новые преференциальные торговые условия между ОАЭ и Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Российской Федерацией", - передает WAM.
Соглашение о партнерстве было подписано в июне 2025 года в Минске. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
В рамках нового торгового режима ОАЭ и страны ЕАЭС предоставят преференциальный доступ более чем по 86% тарифных позиций, что покроет приблизительно 96% стоимости товаров, в настоящее время торгуемых между двумя сторонами. Ожидается, что соглашение будет способствовать увеличению ежегодного объема торговли между двумя рынками почти до 50 миллиардов долларов к 2032 году.
 
Мировая экономикаРОССИЯОАЭАРМЕНИЯБЕЛОРУССИЯЕАЭС
 
 
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