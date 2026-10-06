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Вступило в силу соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и ЕАЭС

Вступило в силу соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и ЕАЭС - 06.10.2026, ПРАЙМ

Вступило в силу соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и ЕАЭС

Соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) вступило в силу, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:34+0300

2026-10-06T14:34+0300

2026-10-06T14:34+0300

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ДУБАЙ, 6 окт - ПРАЙМ. Соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) вступило в силу, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. "Соглашение об экономическом партнерстве между Объединенными Арабскими Эмиратами и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) официально вступило в силу во вторник, установив новые преференциальные торговые условия между ОАЭ и Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Российской Федерацией", - передает WAM. Соглашение о партнерстве было подписано в июне 2025 года в Минске. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. В рамках нового торгового режима ОАЭ и страны ЕАЭС предоставят преференциальный доступ более чем по 86% тарифных позиций, что покроет приблизительно 96% стоимости товаров, в настоящее время торгуемых между двумя сторонами. Ожидается, что соглашение будет способствовать увеличению ежегодного объема торговли между двумя рынками почти до 50 миллиардов долларов к 2032 году.

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мировая экономика, россия, оаэ, армения, белоруссия, еаэс