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Суд утвердил мировое соглашение по иску РАО к "Дому" Гуфа

Суд утвердил мировое соглашение по иску РАО к "Дому" Гуфа - 06.10.2026, ПРАЙМ

Суд утвердил мировое соглашение по иску РАО к "Дому" Гуфа

Суд в Екатеринбурге утвердил мировое соглашение в деле по иску Российского авторского общества (РАО), требовавшего взыскать с ООО "Дома" рэпера Гуфа (Алексея... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:23+0300

2026-10-06T12:23+0300

2026-10-06T12:28+0300

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Суд в Екатеринбурге утвердил мировое соглашение в деле по иску Российского авторского общества (РАО), требовавшего взыскать с ООО "Дома" рэпера Гуфа (Алексея Долматова) более 4,4 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Условия мирового соглашения пока не сообщаются. Исковое заявление РАО поступило в суд в июле, основания заявленного в нем требования не уточнялись. В связи с утверждением мирового соглашения суд во вторник прекратил производство по делу. РАО весной и летом предъявило несколько исков к этой компании Гуфа на общую сумму около 7,9 миллиона рублей. Первый из них суд в Москве ранее рассмотрел и полностью удовлетворил. С ответчика было взыскано 440 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на 11 произведений семи исполнителей – Doja Cat, Drake и Yeat, Future, Juice WRLD, YG. Kamaiyah и Тимы Белорусских. Компенсация должна быть выплачена авторам этих произведений. Иск РАО на сумму более 1,6 миллиона рублей рассматривает суд в Краснодаре. Он заявлен о взыскании авторского вознаграждения по лицензионному договору, пени за нарушение сроков выплаты авторского вознаграждения и штрафа за нарушение срока предоставления отчетной документации. Наконец, суд в Екатеринбурге продолжает слушать еще один иск РАО к ООО "Дома" - на сумму около 1,3 миллиона рублей. Истец просит взыскать основной долг, неустойки и штраф за непредоставление отчетной документации. РАО занимается управлением правами авторов и аккредитовано государством на сбор вознаграждения в пользу авторов. По данным сервиса "БИР-Аналитик", в московском ООО "Дома" Долматову принадлежит 50%, по 25% - у его сестры Ольги Долматовой и гендиректора Григория Крученкова. Основной вид деятельности компании – "деятельность по организации отдыха и развлечений прочая".

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