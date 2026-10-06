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Танкер "Афрамакс Рио" подвергся атаке катеров у побережья Черного моря - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Танкер "Афрамакс Рио" подвергся атаке катеров у побережья Черного моря
Танкер "Афрамакс Рио" подвергся атаке катеров у побережья Черного моря - 06.10.2026, ПРАЙМ
Танкер "Афрамакс Рио" подвергся атаке катеров у побережья Черного моря
Танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии, перевозивший груз нефти, подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Об этом сообщил Минтранс... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T22:09+0300
2026-10-06T22:21+0300
нефть
россия
черное море
танкер
индия
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии, перевозивший груз нефти, подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Об этом сообщил Минтранс России по итогам заседания штаба по ликвидации последствий атаки на судно, которое провел министр транспорта Андрей Никитин."Судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами", — говорится в сообщении ведомства.По данным министерства, экипаж танкера в составе 23 человек полностью спасен. По предварительной информации, пострадавших на борту нет. Все моряки являются гражданами Индии.В настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. Как отметили в Минтрансе, приступить к тушению можно будет после снижения интенсивности горения, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером."Имеющихся сил и средств для ликвидации последствий достаточно", — заключили в ведомстве.Ранее глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил о возгорании танкера в акватории Черного моря. Постоянный мониторинг за ситуацией осуществляется с воды и воздуха. Пляжи Сириуса временно закрыты для обеспечения безопасности граждан.
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нефть, россия, черное море, танкер, индия
Нефть, РОССИЯ, Черное море, танкер, ИНДИЯ
22:09 06.10.2026 (обновлено: 22:21 06.10.2026)
 
Танкер "Афрамакс Рио" подвергся атаке катеров у побережья Черного моря

Минтранс: танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии атакован в Черном море

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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии, перевозивший груз нефти, подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Об этом сообщил Минтранс России по итогам заседания штаба по ликвидации последствий атаки на судно, которое провел министр транспорта Андрей Никитин.
"Судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами", — говорится в сообщении ведомства.
По данным министерства, экипаж танкера в составе 23 человек полностью спасен. По предварительной информации, пострадавших на борту нет. Все моряки являются гражданами Индии.
В настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. Как отметили в Минтрансе, приступить к тушению можно будет после снижения интенсивности горения, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером.
"Имеющихся сил и средств для ликвидации последствий достаточно", — заключили в ведомстве.
Ранее глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил о возгорании танкера в акватории Черного моря. Постоянный мониторинг за ситуацией осуществляется с воды и воздуха. Пляжи Сириуса временно закрыты для обеспечения безопасности граждан.
 
НефтьРОССИЯЧерное моретанкерИНДИЯ
 
 
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