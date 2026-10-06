https://1prime.ru/20261006/tanker-874007530.html

Танкер "Афрамакс Рио" подвергся атаке катеров у побережья Черного моря

Танкер "Афрамакс Рио" подвергся атаке катеров у побережья Черного моря - 06.10.2026, ПРАЙМ

Танкер "Афрамакс Рио" подвергся атаке катеров у побережья Черного моря

Танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии, перевозивший груз нефти, подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Об этом сообщил Минтранс... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T22:09+0300

2026-10-06T22:09+0300

2026-10-06T22:21+0300

нефть

россия

черное море

танкер

индия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874007530.jpg?1791314485

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии, перевозивший груз нефти, подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Об этом сообщил Минтранс России по итогам заседания штаба по ликвидации последствий атаки на судно, которое провел министр транспорта Андрей Никитин."Судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами", — говорится в сообщении ведомства.По данным министерства, экипаж танкера в составе 23 человек полностью спасен. По предварительной информации, пострадавших на борту нет. Все моряки являются гражданами Индии.В настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. Как отметили в Минтрансе, приступить к тушению можно будет после снижения интенсивности горения, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером."Имеющихся сил и средств для ликвидации последствий достаточно", — заключили в ведомстве.Ранее глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил о возгорании танкера в акватории Черного моря. Постоянный мониторинг за ситуацией осуществляется с воды и воздуха. Пляжи Сириуса временно закрыты для обеспечения безопасности граждан.

черное море

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, черное море, танкер, индия