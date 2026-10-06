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Центробанк Китая стал крупнейшим покупателем золота в августе

Центробанк Китая стал крупнейшим покупателем золота в августе - 06.10.2026, ПРАЙМ

Центробанк Китая стал крупнейшим покупателем золота в августе

Мировые центральные банки продолжили наращивать золотые резервы в августе, а крупнейшим покупателем драгметалла среди регуляторов стал ЦБ Китая, говорится в... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:08+0300

2026-10-06T12:08+0300

2026-10-06T13:16+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Мировые центральные банки продолжили наращивать золотые резервы в августе, а крупнейшим покупателем драгметалла среди регуляторов стал ЦБ Китая, говорится в материалах Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "В августе мировые центральные банки продолжили наращивать золотые резервы прежними темпами: согласно опубликованным данным, чистые закупки составили 39 тонн", - отмечает ведомство. Крупные и стабильно покупающие золото центральные банки в этом году продолжили проявлять активность и в этом месяце. "Лидером стал Китай, за ним следуют Узбекистан и Польша. С начала года центральные банки сообщили о совокупных закупках в объеме 170 тонн", - добавляют в WGC. При этом, согласно расчетам организации, Центральный банк России продолжил чистые продажи золота в августе, реализовав еще 6 тонн. А с начала года ЦБ России продал 56 тонн золота, и теперь общий объем его золотых запасов составляет 2 271 тонну.

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