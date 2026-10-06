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В ряде регионов Украины введут графики почасовых отключений

В ряде регионов Украины введут графики почасовых отключений - 06.10.2026, ПРАЙМ

В ряде регионов Украины введут графики почасовых отключений

Графики почасовых отключений энергоснабжения вводятся в части регионов Украины для потребителей и промышленности, сообщает во вторник национальная... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T11:25+0300

2026-10-06T11:25+0300

2026-10-06T11:25+0300

газ

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Графики почасовых отключений энергоснабжения вводятся в части регионов Украины для потребителей и промышленности, сообщает во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "В части регионов с 15.00 (совпадает с мск – ред.) до конца суток сегодня вынужденно будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (объемом до 1 очереди) для всех категорий потребителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В каких регионах будут применяться графики, "Укрэнерго" не уточняет. По данным компании, кроме того, на утро вторника из-за повреждения энергетической инфраструктуры без энергоснабжения осталась часть потребителей в Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях.

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газ, украина, укрэнерго