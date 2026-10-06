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США видят выгоду в капитуляции Украины, пишут СМИ

США видят выгоду в капитуляции Украины, пишут СМИ - 06.10.2026, ПРАЙМ

США видят выгоду в капитуляции Украины, пишут СМИ

Капитуляция Украины выгодна Соединенным Штатам, пишет ИноСМИ со ссылкой на NetEase. Вашингтон воспользуется ситуацией, чтобы заработать на панике европейских... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T17:33+0300

2026-10-06T17:33+0300

2026-10-06T17:36+0300

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нпо

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Капитуляция Украины выгодна Соединенным Штатам, пишет ИноСМИ со ссылкой на NetEase. Вашингтон воспользуется ситуацией, чтобы заработать на панике европейских союзников и продаже оружия. При этом Киев останется разрушенным активом, который никто не захочет восстанавливать.В последнее время встречается мнение, что Зеленский добивается поддержки Штатов, используя угрозу капитуляции как рычаг давления. Однако Вашингтон на самом деле мечтает, что Киев вывесит белый флаг. Ранее New York Times сообщила, что сделка по продаже зарубежных активов "Лукойла" стала частью переговоров России и США. К "многомиллиардному пирогу" приложили руку ближневосточные бизнесмены, связанные с семьей Трампа.После многих лет боевых действий Украина уже не представляет собой ценный актив. Инфраструктура разрушена, энергетика еле держится, трудоспособные граждане погибли или сбежали, а госдолг вырос до невероятных размеров. На восстановление потребуется около триллиона долларов. Даже России в текущих условиях "проглотить" Украину целиком будет невыгодно. Стратегия США — превратить ее в непосильную ношу для Москвы. Это эффективнее многолетних санкций.США десятилетиями мечтают о развале России. Если бы Москве досталась вся Украина, ситуация стала бы тяжелой: в западных регионах глубоко укоренились русофобские настроения, и десятки миллионов людей стали бы источником постоянной головной боли. Социальный раскол был бы неизбежным."В зарубежных СМИ пишут, что после подписания мирного соглашения Зеленский может покинуть Украину. После его ухода кому-то придется разгребать хаос в стране. Именно в это время на сцену могут выйти американский Национальный фонд в поддержку демократии*, а также различные НПО и зарубежные независимые СМИ, которые легко раздуют пламя беспорядков", — отмечает автор. Тогда сценарий Вашингтона по развалу российского режима воплотился бы в реальность.Третий сценарий — выгода от Европы. США навязали тезис о "российской угрозе", убедив европейцев раскошеливаться на вооружения и отказываться от российского газа. Если Украина капитулирует, тревога Европы сменится паникой. Польша, Прибалтика и Румыния закричат: "Мы следующие!". Им придется срочно наращивать военную мощь, а доходы от заказов на F-35 и Patriot пойдут прямо в карманы американского ВПК. Чем сильнее страх Европы, тем больше зарабатывают Штаты.Москва понимает расчеты американцев: Путин неоднократно заявлял о необходимости нейтрального статуса Украины. Тяжелое положение Киева — суровая иллюстрация того, как малые страны превращаются в пешку на геополитической шахматной доске.* Организация, деятельность которой признана нежелательной в России

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сша

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мировая экономика, украина, сша, лукойл, нпо, вашингтон, new york times, f-35 lightning ii