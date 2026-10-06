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Shell изучает возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Shell изучает возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле
Shell изучает возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле - 06.10.2026, ПРАЙМ
Shell изучает возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле
Британо-нидерландская энергетическая компания Shell продолжает изучать возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле, передает агентство Рейтер со | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:49+0300
2026-10-06T14:49+0300
нефть
газ
венесуэла
shell
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873991231.jpg?1791287377
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Британо-нидерландская энергетическая компания Shell продолжает изучать возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле, передает агентство Рейтер со ссылкой на слова генерального директора компании Ваэля Савана (⁠Wael Sawan). "Генеральный директор Shell Ваэль Саван сообщил во вторник, что видит главное конкурентное преимущество британской нефтяной компании в Венесуэле в области газа, чем в необработанной нефти, компания продолжит изучать другие возможности в стране", - говорится в сообщении. Энергетическая компания и Венесуэла в июне подписали пять соглашений по реализации нефтегазовых проектов, включая участие Shell в разработке морского газового месторождения Loran с объемом запасов в 7 триллионов кубических футов, отмечает Рейтер. Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.
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нефть, газ, венесуэла, shell
Нефть, Газ, ВЕНЕСУЭЛА, Shell
14:49 06.10.2026
 
Shell изучает возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле

Shell продолжает изучать возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Британо-нидерландская энергетическая компания Shell продолжает изучать возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле, передает агентство Рейтер со ссылкой на слова генерального директора компании Ваэля Савана (⁠Wael Sawan).
"Генеральный директор Shell Ваэль Саван сообщил во вторник, что видит главное конкурентное преимущество британской нефтяной компании в Венесуэле в области газа, чем в необработанной нефти, компания продолжит изучать другие возможности в стране", - говорится в сообщении.
Энергетическая компания и Венесуэла в июне подписали пять соглашений по реализации нефтегазовых проектов, включая участие Shell в разработке морского газового месторождения Loran с объемом запасов в 7 триллионов кубических футов, отмечает Рейтер.
Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.
 
НефтьГазВЕНЕСУЭЛАShell
 
 
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