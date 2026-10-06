https://1prime.ru/20261006/venesuela-873991231.html
Shell изучает возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле
Shell изучает возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле - 06.10.2026, ПРАЙМ
Shell изучает возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле
Британо-нидерландская энергетическая компания Shell продолжает изучать возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле, передает агентство Рейтер со | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:49+0300
2026-10-06T14:49+0300
2026-10-06T14:49+0300
нефть
газ
венесуэла
shell
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Британо-нидерландская энергетическая компания Shell продолжает изучать возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле, передает агентство Рейтер со ссылкой на слова генерального директора компании Ваэля Савана (Wael Sawan).
"Генеральный директор Shell Ваэль Саван сообщил во вторник, что видит главное конкурентное преимущество британской нефтяной компании в Венесуэле в области газа, чем в необработанной нефти, компания продолжит изучать другие возможности в стране", - говорится в сообщении.
Энергетическая компания и Венесуэла в июне подписали пять соглашений по реализации нефтегазовых проектов, включая участие Shell в разработке морского газового месторождения Loran с объемом запасов в 7 триллионов кубических футов, отмечает Рейтер.
Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.
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нефть, газ, венесуэла, shell
Нефть, Газ, ВЕНЕСУЭЛА, Shell
Shell изучает возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле
Shell продолжает изучать возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Британо-нидерландская энергетическая компания Shell продолжает изучать возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле, передает агентство Рейтер со ссылкой на слова генерального директора компании Ваэля Савана (Wael Sawan).
"Генеральный директор Shell Ваэль Саван сообщил во вторник, что видит главное конкурентное преимущество британской нефтяной компании в Венесуэле в области газа, чем в необработанной нефти, компания продолжит изучать другие возможности в стране", - говорится в сообщении.
Энергетическая компания и Венесуэла в июне подписали пять соглашений по реализации нефтегазовых проектов, включая участие Shell в разработке морского газового месторождения Loran с объемом запасов в 7 триллионов кубических футов, отмечает Рейтер.
Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.