https://1prime.ru/20261006/venesuela-873991231.html

Shell изучает возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле

Shell изучает возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле - 06.10.2026, ПРАЙМ

Shell изучает возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле

Британо-нидерландская энергетическая компания Shell продолжает изучать возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле, передает агентство Рейтер со | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:49+0300

2026-10-06T14:49+0300

2026-10-06T14:49+0300

нефть

газ

венесуэла

shell

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873991231.jpg?1791287377

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Британо-нидерландская энергетическая компания Shell продолжает изучать возможности по реализации нефтегазовых проектов в Венесуэле, передает агентство Рейтер со ссылкой на слова генерального директора компании Ваэля Савана (⁠Wael Sawan). "Генеральный директор Shell Ваэль Саван сообщил во вторник, что видит главное конкурентное преимущество британской нефтяной компании в Венесуэле в области газа, чем в необработанной нефти, компания продолжит изучать другие возможности в стране", - говорится в сообщении. Энергетическая компания и Венесуэла в июне подписали пять соглашений по реализации нефтегазовых проектов, включая участие Shell в разработке морского газового месторождения Loran с объемом запасов в 7 триллионов кубических футов, отмечает Рейтер. Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, венесуэла, shell