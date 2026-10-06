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На Западе исчерпаны запасы нефти, заявил глава Vitol

На Западе исчерпаны запасы нефти, заявил глава Vitol - 06.10.2026, ПРАЙМ

На Западе исчерпаны запасы нефти, заявил глава Vitol

Запасы нефти на Западе исчерпаны, а ситуация с дефицитом топлива может сохраниться и в преддверии зимы, заявил глава сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T17:12+0300

2026-10-06T17:12+0300

2026-10-06T17:17+0300

нефть

газ

запад

лондон

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Запасы нефти на Западе исчерпаны, а ситуация с дефицитом топлива может сохраниться и в преддверии зимы, заявил глава сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди (Russell Hardy). "На Западе больше нет запасов (нефти - ред.), которые можно было бы использовать. Мы уже израсходовали имевшиеся запасы", - приводит Блумберг заявление Харди, сделанное на конференции Energy Intelligence Forum в Лондоне. Также глава Vitol заявил, что в ближайшие месяцы на рынке топлива, вероятно, сохранится дефицит. "Ситуация с нефтепродуктами по-прежнему остается крайне дефицитной, и, вероятно, она продлится еще некоторое время по мере приближения зимы", - приводятся в материале его слова.

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нефть, газ, запад, лондон