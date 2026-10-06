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На Западе исчерпаны запасы нефти, заявил глава Vitol - 06.10.2026, ПРАЙМ
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На Западе исчерпаны запасы нефти, заявил глава Vitol
На Западе исчерпаны запасы нефти, заявил глава Vitol - 06.10.2026, ПРАЙМ
На Западе исчерпаны запасы нефти, заявил глава Vitol
Запасы нефти на Западе исчерпаны, а ситуация с дефицитом топлива может сохраниться и в преддверии зимы, заявил глава сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T17:12+0300
2026-10-06T17:17+0300
нефть
газ
запад
лондон
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Запасы нефти на Западе исчерпаны, а ситуация с дефицитом топлива может сохраниться и в преддверии зимы, заявил глава сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди (Russell Hardy). "На Западе больше нет запасов (нефти - ред.), которые можно было бы использовать. Мы уже израсходовали имевшиеся запасы", - приводит Блумберг заявление Харди, сделанное на конференции Energy Intelligence Forum в Лондоне. Также глава Vitol заявил, что в ближайшие месяцы на рынке топлива, вероятно, сохранится дефицит. "Ситуация с нефтепродуктами по-прежнему остается крайне дефицитной, и, вероятно, она продлится еще некоторое время по мере приближения зимы", - приводятся в материале его слова.
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нефть, газ, запад, лондон
Нефть, Газ, ЗАПАД, ЛОНДОН
17:12 06.10.2026 (обновлено: 17:17 06.10.2026)
 
На Западе исчерпаны запасы нефти, заявил глава Vitol

Глава Vitol Харди заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Запасы нефти на Западе исчерпаны, а ситуация с дефицитом топлива может сохраниться и в преддверии зимы, заявил глава сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди (Russell Hardy).
"На Западе больше нет запасов (нефти - ред.), которые можно было бы использовать. Мы уже израсходовали имевшиеся запасы", - приводит Блумберг заявление Харди, сделанное на конференции Energy Intelligence Forum в Лондоне.
Также глава Vitol заявил, что в ближайшие месяцы на рынке топлива, вероятно, сохранится дефицит.
"Ситуация с нефтепродуктами по-прежнему остается крайне дефицитной, и, вероятно, она продлится еще некоторое время по мере приближения зимы", - приводятся в материале его слова.
 
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