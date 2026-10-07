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"Поддерживает умеренный оптимизм": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

"Поддерживает умеренный оптимизм": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи - 07.10.2026, ПРАЙМ

"Поддерживает умеренный оптимизм": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

Российский рынок акций умеренно повысился за основную сессию, протестировав уровень 2350 пунктов по индексу Мосбиржи – в районе максимумов с середины сентября,... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T20:25+0300

2026-10-07T20:25+0300

2026-10-07T20:25+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повысился за основную сессию, протестировав уровень 2350 пунктов по индексу Мосбиржи – в районе максимумов с середины сентября, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,38% - до 2337,41 пункта, долларовый РТС – на 0,65%, до 861,4 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок на подъеме Российский рынок акций в основные торги торговался в умеренном плюсе. Удержавшись выше психологически значимого уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, он развил повышение в район максимумов с середины сентября – чуть выше 2350 пунктов. "Валютный и сырьевой факторы благоволили покупкам – стоимость нефти вернулась выше 100 долларов за баррель, доллар закрепляется над отметкой 85 рублей. Правда, котировки драгоценных металлов, палладия, платины понесли заметные потери на фоне усиления доллара на мировом рынке. Геополитика дает неоднозначные сигналы, но в целом поддерживает умеренный оптимизм", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подорожали бумаги "Северстали" (+2,7%), "Циана" (+2,5%), НЛМК (+2,6%), "Озона" (+2,1%). Подешевели акции Совкомбанка (-1,7%), "Совкомфлота" (-1,5%), ВТБ (-1,5%). Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 0,4% - до 100,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5% - до 102,3 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС продолжили неспешное движение в направлении сентябрьских пиков 2382 пункта и 890 пунктов соответственно, несмотря на новости об одобрении 22-го пакета санкций ЕС, который может быть утвержден до конца этой недели и который затрагивает прежде всего компании и лица, связанные с военно-промышленным комплексом, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Участники надеются получить обнадеживающие сигналы о возможном телефонном разговоре президентов РФ и США и, как следствие, о перспективах разрешения украинского кризиса или ослабления санкционного давления", - добавляет она. Инвесторы в четверг будут отыгрывать опубликованный сегодня недельный отчет Росстата по инфляции, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Ожидания по индексу Мосбиржи на четверг: 2300-2400 пунктов, добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, акции, сша, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"