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Saudi Aramco хочет создать компанию для газового бизнеса, пишет FT

Saudi Aramco хочет создать компанию для газового бизнеса, пишет FT - 07.10.2026, ПРАЙМ

Saudi Aramco хочет создать компанию для газового бизнеса, пишет FT

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в рамках реорганизации своего газового бизнеса может выделить его в отдельную компанию, сообщает газета... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T13:04+0300

2026-10-07T13:04+0300

2026-10-07T13:11+0300

нефть

газ

саудовская аравия

азия

европа

saudi aramco

financial times

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в рамках реорганизации своего газового бизнеса может выделить его в отдельную компанию, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Компания уже ищет новые способы финансирования своего расширения и извлечения большей выгоды из уже имеющихся активов. Один из вариантов - реорганизация самого газового бизнеса. Aramco готовится выделить этот бизнес в отдельную компанию, которая в конечном итоге может быть зарегистрирована на бирже", - пишет газета. Инициатива получила название Project Gamma. Она появилась после быстрого роста добычи газа Saudi Aramco, уточняет издание. Сейчас компания развивает месторождение Jafurah стоимостью 100 миллиардов долларов и рассчитывает к концу десятилетия увеличить добычу газа примерно на 80% по сравнению с 2021 годом. Вторая фаза разработки в рамках инвестпроекта должна заработать к 2030 году. По оценке аналитической компании Wood Mackenzie, при годовой добыче около 180 миллиардов долларов кубометров после удовлетворения внутреннего спроса свободными могут оставаться до 50 миллиардов кубометров газа в год. Отмечается, что одним из вариантов извлечения пользы от дополнительного сырья остается экспорт сжиженного природного газа (СПГ). В прошлом году Aramco рассматривала строительство экспортного терминала для СПГ, однако планы пока отложены, поскольку власти страны решили сначала обеспечить внутренний спрос. Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.

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нефть, газ, саудовская аравия, азия, европа, saudi aramco, financial times