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Туристический сбор в Таиланде не повлияет на спрос россиян, заявили в АТОР
Туристический сбор в Таиланде не повлияет на спрос россиян, заявили в АТОР - 07.10.2026, ПРАЙМ
Туристический сбор в Таиланде не повлияет на спрос россиян, заявили в АТОР
Туристический сбор в Таиланде заметно не повлияет на спрос российских туристов, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:22+0300
2026-10-07T12:22+0300
2026-10-07T12:22+0300
туризм
бизнес
россия
таиланд
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Туристический сбор в Таиланде заметно не повлияет на спрос российских туристов, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в среду таиландский государственный телеканал Thai PBS сообщил, что туристический сбор при въезде в Таиланд в размере 450 батов (13,37 доллара) может вступить в действие в первом квартале следующего года.
"Туроператоры не ждут серьезного влияния нововведения на продажи Таиланда. Сумма в 1,2 тысячи рублей на человека невелика на фоне общей стоимости перелета и отдыха. Кроме того, туристические сборы уже действуют в ряде популярных стран, туристы воспринимают спокойно", - говорится в сообщении.
В АТОР отметили, что планы по введению туристического сбора в Таиланде анонсировались много раз на протяжении нескольких последних лет, каждый раз сроки переносились.
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туризм, бизнес, россия, таиланд, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, АТОР
Туристический сбор в Таиланде не повлияет на спрос россиян, заявили в АТОР
АТОР: туристический сбор в Таиланде не повлияет на спрос российских туристов
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Туристический сбор в Таиланде заметно не повлияет на спрос российских туристов, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в среду таиландский государственный телеканал Thai PBS сообщил, что туристический сбор при въезде в Таиланд в размере 450 батов (13,37 доллара) может вступить в действие в первом квартале следующего года.
"Туроператоры не ждут серьезного влияния нововведения на продажи Таиланда. Сумма в 1,2 тысячи рублей на человека невелика на фоне общей стоимости перелета и отдыха. Кроме того, туристические сборы уже действуют в ряде популярных стран, туристы воспринимают спокойно", - говорится в сообщении.
В АТОР отметили, что планы по введению туристического сбора в Таиланде анонсировались много раз на протяжении нескольких последних лет, каждый раз сроки переносились.