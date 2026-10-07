https://1prime.ru/20261007/ator-874022886.html

Туристический сбор в Таиланде не повлияет на спрос россиян, заявили в АТОР

Туристический сбор в Таиланде не повлияет на спрос россиян, заявили в АТОР - 07.10.2026, ПРАЙМ

Туристический сбор в Таиланде не повлияет на спрос россиян, заявили в АТОР

Туристический сбор в Таиланде заметно не повлияет на спрос российских туристов, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:22+0300

2026-10-07T12:22+0300

2026-10-07T12:22+0300

туризм

бизнес

россия

таиланд

атор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874022886.jpg?1791364970

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Туристический сбор в Таиланде заметно не повлияет на спрос российских туристов, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в среду таиландский государственный телеканал Thai PBS сообщил, что туристический сбор при въезде в Таиланд в размере 450 батов (13,37 доллара) может вступить в действие в первом квартале следующего года. "Туроператоры не ждут серьезного влияния нововведения на продажи Таиланда. Сумма в 1,2 тысячи рублей на человека невелика на фоне общей стоимости перелета и отдыха. Кроме того, туристические сборы уже действуют в ряде популярных стран, туристы воспринимают спокойно", - говорится в сообщении. В АТОР отметили, что планы по введению туристического сбора в Таиланде анонсировались много раз на протяжении нескольких последних лет, каждый раз сроки переносились.

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, таиланд, атор