Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туристический сбор в Таиланде не повлияет на спрос россиян, заявили в АТОР - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/ator-874022886.html
Туристический сбор в Таиланде не повлияет на спрос россиян, заявили в АТОР
Туристический сбор в Таиланде не повлияет на спрос россиян, заявили в АТОР - 07.10.2026, ПРАЙМ
Туристический сбор в Таиланде не повлияет на спрос россиян, заявили в АТОР
Туристический сбор в Таиланде заметно не повлияет на спрос российских туристов, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:22+0300
2026-10-07T12:22+0300
туризм
бизнес
россия
таиланд
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874022886.jpg?1791364970
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Туристический сбор в Таиланде заметно не повлияет на спрос российских туристов, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в среду таиландский государственный телеканал Thai PBS сообщил, что туристический сбор при въезде в Таиланд в размере 450 батов (13,37 доллара) может вступить в действие в первом квартале следующего года. "Туроператоры не ждут серьезного влияния нововведения на продажи Таиланда. Сумма в 1,2 тысячи рублей на человека невелика на фоне общей стоимости перелета и отдыха. Кроме того, туристические сборы уже действуют в ряде популярных стран, туристы воспринимают спокойно", - говорится в сообщении. В АТОР отметили, что планы по введению туристического сбора в Таиланде анонсировались много раз на протяжении нескольких последних лет, каждый раз сроки переносились.
таиланд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, таиланд, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, АТОР
12:22 07.10.2026
 
Туристический сбор в Таиланде не повлияет на спрос россиян, заявили в АТОР

АТОР: туристический сбор в Таиланде не повлияет на спрос российских туристов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Туристический сбор в Таиланде заметно не повлияет на спрос российских туристов, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в среду таиландский государственный телеканал Thai PBS сообщил, что туристический сбор при въезде в Таиланд в размере 450 батов (13,37 доллара) может вступить в действие в первом квартале следующего года.
"Туроператоры не ждут серьезного влияния нововведения на продажи Таиланда. Сумма в 1,2 тысячи рублей на человека невелика на фоне общей стоимости перелета и отдыха. Кроме того, туристические сборы уже действуют в ряде популярных стран, туристы воспринимают спокойно", - говорится в сообщении.
В АТОР отметили, что планы по введению туристического сбора в Таиланде анонсировались много раз на протяжении нескольких последних лет, каждый раз сроки переносились.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТАИЛАНДАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала