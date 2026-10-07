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Китай ужесточит экспорт автомобилей с 2027 года, пишут СМИ

Китай ужесточит экспорт автомобилей с 2027 года, пишут СМИ - 07.10.2026, ПРАЙМ

Китай ужесточит экспорт автомобилей с 2027 года, пишут СМИ

С 1 января 2027 года Китай ужесточит требования к экспорту автомобилей. Производителей обяжут подтверждать возможность сервисного обслуживания и ремонта за... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T20:45+0300

2026-10-07T20:45+0300

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МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. С 1 января 2027 года Китай ужесточит требования к экспорту автомобилей. Производителей обяжут подтверждать возможность сервисного обслуживания и ремонта за рубежом, а также гарантировать поставки запчастей. Об этом сообщает РБК. Новые правила могут осложнить поставки в Россию, в том числе автомобилей глобальных марок, выпускаемых на китайских заводах.С 2026 года вывезти из Китая машину любого бренда без разрешения производителя можно только при условии, что она стояла на учете в стране более 180 дней. После этого даже автомобиль с нулевым пробегом считается подержанным. С 2027 года требования станут жестче. Производителю придется подтвердить наличие сети зарубежных сервисных центров. Нужны агентский договор или соглашение с сервисной сетью, разрешения на ремонт, описание работ, фото помещений, данные об оборудовании и сотрудниках, а также документы о наличии запчастей.Эксперты считают, что одна из причин ужесточения — желание китайских брендов защитить репутацию за рубежом. Машины, попадающие в Россию по параллельным каналам, часто лишены официального сервиса и запчастей, что бьет по восприятию марки.Кто в зоне рискаО полном прекращении экспорта речи не идет, но поставки отдельных моделей могут осложниться. В зоне риска — небольшие китайские бренды, которые продаются в России только через независимых импортеров и не имеют устойчивой международной сервисной стратегии. Под правила попадут и глобальные марки, собранные в Китае на совместных предприятиях. Ограничения могут затронуть BMW, Audi и Volkswagen. Для официально представленных в России Haval, Geely и Changan проблем быть не должно — у них есть дилерские и сервисные сети. А вот Xiaomi и Zeekr в группе риска: сертифицированного сервиса в России у них нет.Отдельная группа — Volkswagen, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia и другие, произведенные в Китае. Концерны, заморозившие поставки в Россию, не дадут подтверждения сервисной поддержки. Легальный экспорт части таких машин может быть существенно затруднен.Что будет с ценамиЧасть экспортеров, не способных подтвердить сервисную инфраструктуру, потеряет возможность прямых поставок. Но на общий объем импорта это существенно не повлияет. Значительная часть машин идет в Россию через страны СНГ — прежде всего Киргизию и Белоруссию. Логистические цепочки придется перестроить, но рынок адаптируется.По затронутым моделям предложение сократится, а цены на первом этапе могут вырасти на 5–10%. При дефиците отдельных моделей рост будет заметнее. В долгосрочной перспективе рынок скорее изменится, чем сократится: случайных поставок станет меньше, крупных импортеров — больше.Риски для покупателейОтсутствие подтверждения сервисной системы может стать основанием для отказа в экспортной лицензии. Особенно сложно будет с европейскими марками из Китая: ушедшие концерны не подтвердят гарантии и сервис. Главные риски для покупателя — сокращение предложения и рост цен. Если прямой экспорт модели невозможен, поставки пойдут через третьи страны, что увеличит стоимость.Есть и риск задержек уже оплаченных машин: без лицензии автомобиль может остаться в Китае на неопределенный срок. Посредники могут ссылаться на это как на форс-мажор. Если покупатель ввозил машину сам, ответственность ложится на него. Если через компанию — нужно внимательно изучить договор: какие обязательства взял поставщик и что предусмотрено при невозможности вывоза. При покупке через агентский договор эксперты советуют заранее прописать сроки возврата средств, неустойку и порядок расторжения.Что с таможнейЕсли машину удалось вывезти из Китая, нарушение китайских экспортных ограничений не станет препятствием для постановки на учет в ГИБДД. Таможенных рисков для уже вывезенных автомобилей нет. Если машина покинула КНР, а документы оформлены корректно, у российской таможни нет оснований препятствовать ввозу и выпуску в оборот.

киргизия

белоруссия

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, киргизия, белоруссия, volkswagen, audi, bmw, китай