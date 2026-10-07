https://1prime.ru/20261007/avto-874048612.html
Китай ужесточит экспорт автомобилей с 2027 года, пишут СМИ
Китай ужесточит экспорт автомобилей с 2027 года, пишут СМИ - 07.10.2026, ПРАЙМ
Китай ужесточит экспорт автомобилей с 2027 года, пишут СМИ
С 1 января 2027 года Китай ужесточит требования к экспорту автомобилей. Производителей обяжут подтверждать возможность сервисного обслуживания и ремонта за... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T20:45+0300
2026-10-07T20:45+0300
2026-10-07T20:47+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
киргизия
белоруссия
volkswagen
audi
bmw
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864745939_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_2d1d4553f34e16dbc4ceadbb55c04bd8.jpg
МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. С 1 января 2027 года Китай ужесточит требования к экспорту автомобилей. Производителей обяжут подтверждать возможность сервисного обслуживания и ремонта за рубежом, а также гарантировать поставки запчастей. Об этом сообщает РБК. Новые правила могут осложнить поставки в Россию, в том числе автомобилей глобальных марок, выпускаемых на китайских заводах.С 2026 года вывезти из Китая машину любого бренда без разрешения производителя можно только при условии, что она стояла на учете в стране более 180 дней. После этого даже автомобиль с нулевым пробегом считается подержанным. С 2027 года требования станут жестче. Производителю придется подтвердить наличие сети зарубежных сервисных центров. Нужны агентский договор или соглашение с сервисной сетью, разрешения на ремонт, описание работ, фото помещений, данные об оборудовании и сотрудниках, а также документы о наличии запчастей.Эксперты считают, что одна из причин ужесточения — желание китайских брендов защитить репутацию за рубежом. Машины, попадающие в Россию по параллельным каналам, часто лишены официального сервиса и запчастей, что бьет по восприятию марки.Кто в зоне рискаО полном прекращении экспорта речи не идет, но поставки отдельных моделей могут осложниться. В зоне риска — небольшие китайские бренды, которые продаются в России только через независимых импортеров и не имеют устойчивой международной сервисной стратегии. Под правила попадут и глобальные марки, собранные в Китае на совместных предприятиях. Ограничения могут затронуть BMW, Audi и Volkswagen. Для официально представленных в России Haval, Geely и Changan проблем быть не должно — у них есть дилерские и сервисные сети. А вот Xiaomi и Zeekr в группе риска: сертифицированного сервиса в России у них нет.Отдельная группа — Volkswagen, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia и другие, произведенные в Китае. Концерны, заморозившие поставки в Россию, не дадут подтверждения сервисной поддержки. Легальный экспорт части таких машин может быть существенно затруднен.Что будет с ценамиЧасть экспортеров, не способных подтвердить сервисную инфраструктуру, потеряет возможность прямых поставок. Но на общий объем импорта это существенно не повлияет. Значительная часть машин идет в Россию через страны СНГ — прежде всего Киргизию и Белоруссию. Логистические цепочки придется перестроить, но рынок адаптируется.По затронутым моделям предложение сократится, а цены на первом этапе могут вырасти на 5–10%. При дефиците отдельных моделей рост будет заметнее. В долгосрочной перспективе рынок скорее изменится, чем сократится: случайных поставок станет меньше, крупных импортеров — больше.Риски для покупателейОтсутствие подтверждения сервисной системы может стать основанием для отказа в экспортной лицензии. Особенно сложно будет с европейскими марками из Китая: ушедшие концерны не подтвердят гарантии и сервис. Главные риски для покупателя — сокращение предложения и рост цен. Если прямой экспорт модели невозможен, поставки пойдут через третьи страны, что увеличит стоимость.Есть и риск задержек уже оплаченных машин: без лицензии автомобиль может остаться в Китае на неопределенный срок. Посредники могут ссылаться на это как на форс-мажор. Если покупатель ввозил машину сам, ответственность ложится на него. Если через компанию — нужно внимательно изучить договор: какие обязательства взял поставщик и что предусмотрено при невозможности вывоза. При покупке через агентский договор эксперты советуют заранее прописать сроки возврата средств, неустойку и порядок расторжения.Что с таможнейЕсли машину удалось вывезти из Китая, нарушение китайских экспортных ограничений не станет препятствием для постановки на учет в ГИБДД. Таможенных рисков для уже вывезенных автомобилей нет. Если машина покинула КНР, а документы оформлены корректно, у российской таможни нет оснований препятствовать ввозу и выпуску в оборот.
киргизия
белоруссия
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864745939_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b6fd42d97524b57f65421ed7a259bc4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, киргизия, белоруссия, volkswagen, audi, bmw, китай
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Volkswagen, Audi, BMW, КИТАЙ
МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ.
С 1 января 2027 года Китай ужесточит требования к экспорту автомобилей. Производителей обяжут подтверждать возможность сервисного обслуживания и ремонта за рубежом, а также гарантировать поставки запчастей. Об этом сообщает
РБК. Новые правила могут осложнить поставки в Россию, в том числе автомобилей глобальных марок, выпускаемых на китайских заводах.
С 2026 года вывезти из Китая
машину любого бренда без разрешения производителя можно только при условии, что она стояла на учете в стране более 180 дней. После этого даже автомобиль с нулевым пробегом считается подержанным. С 2027 года требования станут жестче. Производителю придется подтвердить наличие сети зарубежных сервисных центров. Нужны агентский договор или соглашение с сервисной сетью, разрешения на ремонт, описание работ, фото помещений, данные об оборудовании и сотрудниках, а также документы о наличии запчастей.
Эксперты считают, что одна из причин ужесточения — желание китайских брендов защитить репутацию за рубежом. Машины, попадающие в Россию по параллельным каналам, часто лишены официального сервиса и запчастей, что бьет по восприятию марки.
О полном прекращении экспорта речи не идет, но поставки отдельных моделей могут осложниться. В зоне риска — небольшие китайские бренды, которые продаются в России только через независимых импортеров и не имеют устойчивой международной сервисной стратегии. Под правила попадут и глобальные марки, собранные в Китае на совместных предприятиях. Ограничения могут затронуть BMW
, Audi
и Volkswagen
. Для официально представленных в России Haval
, Geely
и Changan проблем быть не должно — у них есть дилерские и сервисные сети. А вот Xiaomi
и Zeekr в группе риска: сертифицированного сервиса в России у них нет.
Отдельная группа — Volkswagen, Toyota
, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai
, Kia
и другие, произведенные в Китае. Концерны, заморозившие поставки в Россию, не дадут подтверждения сервисной поддержки. Легальный экспорт части таких машин может быть существенно затруднен.
Часть экспортеров, не способных подтвердить сервисную инфраструктуру, потеряет возможность прямых поставок. Но на общий объем импорта это существенно не повлияет. Значительная часть машин идет в Россию через страны СНГ
— прежде всего Киргизию
и Белоруссию
. Логистические цепочки придется перестроить, но рынок адаптируется.
По затронутым моделям предложение сократится, а цены на первом этапе могут вырасти на 5–10%. При дефиците отдельных моделей рост будет заметнее. В долгосрочной перспективе рынок скорее изменится, чем сократится: случайных поставок станет меньше, крупных импортеров — больше.
Отсутствие подтверждения сервисной системы может стать основанием для отказа в экспортной лицензии. Особенно сложно будет с европейскими марками из Китая: ушедшие концерны не подтвердят гарантии и сервис. Главные риски для покупателя — сокращение предложения и рост цен. Если прямой экспорт модели невозможен, поставки пойдут через третьи страны, что увеличит стоимость.
Есть и риск задержек уже оплаченных машин: без лицензии автомобиль может остаться в Китае на неопределенный срок. Посредники могут ссылаться на это как на форс-мажор. Если покупатель ввозил машину сам, ответственность ложится на него. Если через компанию — нужно внимательно изучить договор: какие обязательства взял поставщик и что предусмотрено при невозможности вывоза. При покупке через агентский договор эксперты советуют заранее прописать сроки возврата средств, неустойку и порядок расторжения.
Если машину удалось вывезти из Китая, нарушение китайских экспортных ограничений не станет препятствием для постановки на учет в ГИБДД. Таможенных рисков для уже вывезенных автомобилей нет. Если машина покинула КНР, а документы оформлены корректно, у российской таможни нет оснований препятствовать ввозу и выпуску в оборот.