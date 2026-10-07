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"АвтоВАЗ" анонсировал гибридную версию Lada Azimut

"АвтоВАЗ" анонсировал гибридную версию Lada Azimut - 07.10.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" анонсировал гибридную версию Lada Azimut

Гибридная версия кроссовера Lada Azimut получит тяговую батарею российского производства компании "Системы автономной энергии", сообщила пресс-служба... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:27+0300

2026-10-07T10:27+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Гибридная версия кроссовера Lada Azimut получит тяговую батарею российского производства компании "Системы автономной энергии", сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа". "Полноприводная гибридная версия нового флагманского кроссовера Lada Azimut будет оснащена тяговой аккумуляторной батареей, разработанной и произведенной в России. Поставщиком выступит компания "Системы автономной энергии" (САЭ), входящая в группу компаний "Итэлма", - говорится в сообщении. Отмечается, что гибридная силовая установка Azimut построена по последовательно-параллельной схеме, то есть двигатель передает крутящий момент на передние колеса, а электромоторы приводят в движение и переднюю, и заднюю оси, обеспечивая полный привод и высокую динамику разгона. В "АвтоВАЗе" подчеркивают, что ключевым преимуществом данной батареи является максимальная безопасность. Применяемые в ней технологии практически исключают риск возгорания даже при самых серьезных ДТП и любых нештатных воздействиях. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов анонсировал гибридную версию Lada Azimut в начале апреля. Он говорил, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность силовой установки составит 290 КВт - примерно 390 лошадиных сил. Гибрид будет разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды и иметь запас хода около 1100 километров. В начале октября глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что данная модель может встать на конвейер в 2028 году.

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максим соколов, антон алиханов, автоваз, минпромторг, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra