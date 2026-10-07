https://1prime.ru/20261007/bentley-874044559.html
Bentley экс-принца Эндрю выставили на продажу за 165 тысяч долларов
Bentley экс-принца Эндрю выставили на продажу за 165 тысяч долларов - 07.10.2026, ПРАЙМ
Bentley экс-принца Эндрю выставили на продажу за 165 тысяч долларов
Автомобиль Bentley, который, предположительно, принадлежал бывшему британскому принцу Эндрю Маунтбеттену-Виндзору, выставлен на продажу за 125 тысяч фунтов... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T18:44+0300
2026-10-07T18:44+0300
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ЛОНДОН, 7 окт - ПРАЙМ. Автомобиль Bentley, который, предположительно, принадлежал бывшему британскому принцу Эндрю Маунтбеттену-Виндзору, выставлен на продажу за 125 тысяч фунтов стерлингов (165 тысяч долларов). "Автомобиль, ранее принадлежавший британской королевской семье! У авто было два владельца с 2020 года", - говорится в объявлении на сайте дилера Portland of Bawtry, расположенного в Донкастере. Машина с пробегом семь тысяч миль (около 11 265 километров) продается за 124,975 фунта. Автомобиль располагает шестилитровым двигателем и полным приводом. Он также оснащен массажными сидениями и аудиосистемой Naim. Интерьер обит льняной тканью и кожей зеленого цвета. Bentley был приобретен королевским двором в 2020 году за 220 тысяч фунтов. Принц Эндрю использовал его с 2021 года. Ранее на нем стоял именной номерной знак A03 DOY. Аббревиатура означала Duke of York - герцог Йоркский. В 2025 году на фоне скандала вокруг связей Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном знак сняли. В 2021 году тогда еще принц Эндрю приезжал на Bentley на похороны своего отца, принца Филиппа. В 2022 году на крестины внучки, Афины Мапелли Моцци. Эндрю был задержан в конце февраля по делу о служебном злоупотреблении на посту торгового представителя из-за пересылки американскому финансисту Джеффри Эпштейну государственных документов. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил своего брата всех титулов.
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бизнес, bentley, авто, великобритания
Бизнес, Bentley, Авто, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Bentley экс-принца Эндрю выставили на продажу за 165 тысяч долларов
Bentley экс-принца Эндрю выставили на продажу в Британии за 165 тысяч долларов
ЛОНДОН, 7 окт - ПРАЙМ. Автомобиль Bentley, который, предположительно, принадлежал бывшему британскому принцу Эндрю Маунтбеттену-Виндзору, выставлен на продажу за 125 тысяч фунтов стерлингов (165 тысяч долларов).
"Автомобиль, ранее принадлежавший британской королевской семье! У авто было два владельца с 2020 года", - говорится в объявлении на сайте дилера Portland of Bawtry, расположенного в Донкастере.
Машина с пробегом семь тысяч миль (около 11 265 километров) продается за 124,975 фунта. Автомобиль располагает шестилитровым двигателем и полным приводом. Он также оснащен массажными сидениями и аудиосистемой Naim. Интерьер обит льняной тканью и кожей зеленого цвета.
Bentley был приобретен королевским двором в 2020 году за 220 тысяч фунтов. Принц Эндрю использовал его с 2021 года. Ранее на нем стоял именной номерной знак A03 DOY. Аббревиатура означала Duke of York - герцог Йоркский. В 2025 году на фоне скандала вокруг связей Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном знак сняли.
В 2021 году тогда еще принц Эндрю приезжал на Bentley на похороны своего отца, принца Филиппа. В 2022 году на крестины внучки, Афины Мапелли Моцци.
Эндрю был задержан в конце февраля по делу о служебном злоупотреблении на посту торгового представителя из-за пересылки американскому финансисту Джеффри Эпштейну государственных документов. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил своего брата всех титулов.