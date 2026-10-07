https://1prime.ru/20261007/birzha-874011680.html

Биржи АТР снижаются в среду на фоне роста цен на нефть

Биржи АТР снижаются в среду на фоне роста цен на нефть - 07.10.2026, ПРАЙМ

Биржи АТР снижаются в среду на фоне роста цен на нефть

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром снижаются на сочетании нескольких факторов в том числе в связи с ростом мировых... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T09:05+0300

2026-10-07T09:05+0300

2026-10-07T10:46+0300

рынок

торги

нефть

азиатско-тихоокеанский регион

китай

азия

hang seng index

kospi

shenzhen composite

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874011680.jpg?1791359180

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром снижаются на сочетании нескольких факторов в том числе в связи с ростом мировых цен на нефть, при этом акции технологического сектора дешевеют, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.44 мск гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,55%, до 24 146,5 пункта, корейский KOSPI - на 1,56%, до 6 832,97 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов среды снизился на 0,09%, до 8 727,7 пункта. При этом рынки Китая не торгуются в связи с продолжающимися выходными днями. По итогам торгов среды предыдущей недели индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднялся на 0,31%, до 3 842,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снизился на 0,23%, до 2 404,48 пункта. Мировые рынки следят за положительной динамикой мировых цен на нефть, которая продолжается второй торговый день подряд. Так, марка нефть Brent дорожает в пределах 1%, поднимаясь выше отметки в 101 доллар за баррель. "Присутствует ощущение, что рынки в Азии начинают терять относительный импульс, которым они обладали ранее. После периода опережающей динамики отсутствие новых стимулов в сочетании с сохраняющимся высокими нефтяными ценами и доходностями облигаций приводит к тому, что регион выглядит немного уставшим", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика KCM по торговле Тима Уотерера (Tim Waterer). В среду дешевеют бумаги технологического сектора: акции китайской Kuaishou Technology снижаются в цене на 2,12%, Baidu - на 2,21%, Xiaomi - на 1,57%, Tencent Holdings - на 1,91%, южнокорейской LG Electronics - на 9,03%, SK Hynix - 1,86%.

азиатско-тихоокеанский регион

китай

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, нефть, азиатско-тихоокеанский регион, китай, азия, hang seng index, kospi, shenzhen composite