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Биржи АТР снижаются в среду на фоне роста цен на нефть - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Биржи АТР снижаются в среду на фоне роста цен на нефть
Биржи АТР снижаются в среду на фоне роста цен на нефть - 07.10.2026, ПРАЙМ
Биржи АТР снижаются в среду на фоне роста цен на нефть
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром снижаются на сочетании нескольких факторов в том числе в связи с ростом мировых... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T09:05+0300
2026-10-07T10:46+0300
рынок
торги
нефть
азиатско-тихоокеанский регион
китай
азия
hang seng index
kospi
shenzhen composite
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром снижаются на сочетании нескольких факторов в том числе в связи с ростом мировых цен на нефть, при этом акции технологического сектора дешевеют, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.44 мск гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,55%, до 24 146,5 пункта, корейский KOSPI - на 1,56%, до 6 832,97 пункта. Австралийский S&amp;P/ASX 200 по итогам торгов среды снизился на 0,09%, до 8 727,7 пункта. При этом рынки Китая не торгуются в связи с продолжающимися выходными днями. По итогам торгов среды предыдущей недели индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднялся на 0,31%, до 3 842,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снизился на 0,23%, до 2 404,48 пункта. Мировые рынки следят за положительной динамикой мировых цен на нефть, которая продолжается второй торговый день подряд. Так, марка нефть Brent дорожает в пределах 1%, поднимаясь выше отметки в 101 доллар за баррель. "Присутствует ощущение, что рынки в Азии начинают терять относительный импульс, которым они обладали ранее. После периода опережающей динамики отсутствие новых стимулов в сочетании с сохраняющимся высокими нефтяными ценами и доходностями облигаций приводит к тому, что регион выглядит немного уставшим", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика KCM по торговле Тима Уотерера (Tim Waterer). В среду дешевеют бумаги технологического сектора: акции китайской Kuaishou Technology снижаются в цене на 2,12%, Baidu - на 2,21%, Xiaomi - на 1,57%, Tencent Holdings - на 1,91%, южнокорейской LG Electronics - на 9,03%, SK Hynix - 1,86%.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
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рынок, торги, нефть, азиатско-тихоокеанский регион, китай, азия, hang seng index, kospi, shenzhen composite
Рынок, Торги, Нефть, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, АЗИЯ, Hang Seng Index, KOSPI, Shenzhen Composite
09:05 07.10.2026 (обновлено: 10:46 07.10.2026)
 
Биржи АТР снижаются в среду на фоне роста цен на нефть

Биржи АТР в среду снижаются на фоне роста мировых цен на нефть

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром снижаются на сочетании нескольких факторов в том числе в связи с ростом мировых цен на нефть, при этом акции технологического сектора дешевеют, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.44 мск гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,55%, до 24 146,5 пункта, корейский KOSPI - на 1,56%, до 6 832,97 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов среды снизился на 0,09%, до 8 727,7 пункта.
При этом рынки Китая не торгуются в связи с продолжающимися выходными днями. По итогам торгов среды предыдущей недели индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднялся на 0,31%, до 3 842,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снизился на 0,23%, до 2 404,48 пункта.
Мировые рынки следят за положительной динамикой мировых цен на нефть, которая продолжается второй торговый день подряд. Так, марка нефть Brent дорожает в пределах 1%, поднимаясь выше отметки в 101 доллар за баррель.
"Присутствует ощущение, что рынки в Азии начинают терять относительный импульс, которым они обладали ранее. После периода опережающей динамики отсутствие новых стимулов в сочетании с сохраняющимся высокими нефтяными ценами и доходностями облигаций приводит к тому, что регион выглядит немного уставшим", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика KCM по торговле Тима Уотерера (Tim Waterer).
В среду дешевеют бумаги технологического сектора: акции китайской Kuaishou Technology снижаются в цене на 2,12%, Baidu - на 2,21%, Xiaomi - на 1,57%, Tencent Holdings - на 1,91%, южнокорейской LG Electronics - на 9,03%, SK Hynix - 1,86%.
 
РынокТоргиНефтьАзиатско-Тихоокеанский регионКИТАЙАЗИЯHang Seng IndexKOSPIShenzhen Composite
 
 
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