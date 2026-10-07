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Часть абонентов в четырех областях Украины остались без света
Часть абонентов в четырех областях Украины остались без света - 07.10.2026, ПРАЙМ
Часть абонентов в четырех областях Украины остались без света
Часть абонентов в четырех областях на Украине остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщили в украинской национальной... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:28+0300
2026-10-07T11:28+0300
2026-10-07T11:28+0300
украина
укрэнерго
всу
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Часть абонентов в четырех областях на Украине остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщили в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Есть новые обесточивания в Полтавской, Черниговской, Харьковской, Винницкой и (подконтрольной ВСУ части – ред.) Херсонской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании отметили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Также в "Укрэнерго" сообщили, что в течении дня будут применяться графики отключений света в части регионов. В каких именно, в компании не уточнили.
Накануне "Укрэнерго" также сообщала о введении в ряде регионов страны графиков отключения электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей.
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украина, укрэнерго, всу
Часть абонентов в четырех областях Украины остались без света
"Укрэнерго": часть абонентов остались без света в четырех областях Украины
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Часть абонентов в четырех областях на Украине остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщили в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Есть новые обесточивания в Полтавской, Черниговской, Харьковской, Винницкой и (подконтрольной ВСУ части – ред.) Херсонской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании отметили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Также в "Укрэнерго" сообщили, что в течении дня будут применяться графики отключений света в части регионов. В каких именно, в компании не уточнили.
Накануне "Укрэнерго" также сообщала о введении в ряде регионов страны графиков отключения электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей.