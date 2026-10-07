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Часть абонентов в четырех областях Украины остались без света

Часть абонентов в четырех областях Украины остались без света - 07.10.2026, ПРАЙМ

Часть абонентов в четырех областях Украины остались без света

Часть абонентов в четырех областях на Украине остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщили в украинской национальной... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T11:28+0300

2026-10-07T11:28+0300

2026-10-07T11:28+0300

украина

укрэнерго

всу

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Часть абонентов в четырех областях на Украине остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщили в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Есть новые обесточивания в Полтавской, Черниговской, Харьковской, Винницкой и (подконтрольной ВСУ части – ред.) Херсонской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании отметили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Также в "Укрэнерго" сообщили, что в течении дня будут применяться графики отключений света в части регионов. В каких именно, в компании не уточнили. Накануне "Укрэнерго" также сообщала о введении в ряде регионов страны графиков отключения электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей.

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украина, укрэнерго, всу