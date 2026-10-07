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Средний чек октябрьского тура по России снизился на 18,3%

Средний чек октябрьского тура по России снизился на 18,3% - 07.10.2026, ПРАЙМ

Средний чек октябрьского тура по России снизился на 18,3%

Средний чек октябрьского тура по России снизился на 18,3% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T09:56+0300

2026-10-07T09:56+0300

2026-10-07T10:53+0300

бизнес

россия

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атор

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Средний чек октябрьского тура по России снизился на 18,3% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Средние чеки пакетных туров с перелетом по 10 самым популярным направлениям октября 2026 года и их динамика год к году: Россия - минус 18,3%, до 70,8 тысячи рублей", - говорится в сообщении. Помимо этого, снизился и средний чек отдыха российских туристов в Абхазии - на 11,7% в годовом выражении, до 72,6 тысячи рублей. Снижение среднего чека во Вьетнаме составило 11,5%, до 161,2 тысячи рублей. Также снижение в октябре текущего года показали Таиланд, где средний чек уменьшился на 7%, до 186,2 тысячи рублей, и Тунис - на 6,5%, до 142,4 тысячи рублей. "Если в сентябре рост средних чеков год к году наблюдался на большинстве направлений, то в октябре динамика стала более разнонаправленной: снижение затронуло половину из десяти направлений", - добавили в ассоциации. В топ 10 популярных направлений для отдыха российских путешественников в середине осени также вошли Турция, Египет, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Китай.

абхазия

вьетнам

таиланд

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бизнес, россия, абхазия, вьетнам, таиланд, атор