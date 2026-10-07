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Европа потеряла пятую часть нефтепереработки с 2009 года, пишут СМИ

Европа потеряла пятую часть нефтепереработки с 2009 года, пишут СМИ - 07.10.2026, ПРАЙМ

Европа потеряла пятую часть нефтепереработки с 2009 года, пишут СМИ

С 2009 года Европа лишилась почти пятой части мощностей по переработке нефти — закрылись 35 заводов. Об этом пишет Euronews. К концу 2025 года в ЕС-27,... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T18:16+0300

2026-10-07T18:16+0300

2026-10-07T18:16+0300

нефть

европа

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китай

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. С 2009 года Европа лишилась почти пятой части мощностей по переработке нефти — закрылись 35 заводов. Об этом пишет Euronews. К концу 2025 года в ЕС-27, Великобритании, Норвегии и Швейцарии осталось 72 основных НПЗ с общей первичной мощностью 625,4 миллиона тонн в год. Это на 167,6 миллиона тонн меньше, чем в 2009-м, согласно данным Concawe — научного подразделения отраслевого органа FuelsEurope, которое охватывает почти 100% нефтеперерабатывающих мощностей Европы. Только на ЕС-27 в 2025 году пришлось 567,4 миллиона тонн. Еще два завода были закрыты в течение 2025 года, а как минимум пять из закрытых предприятий прошли "процесс трансформации", полностью отказавшись от сырой нефти и превратившись в биорафинерии.Германия остается крупнейшим центром переработки с мощностью 98,7 миллиона тонн, далее следуют Италия (78,6), Испания (70,6), Нидерланды (59,7) и Франция (57,4). В Бельгии — 32 миллиона тонн.Причины сокращения — устаревшие заводы, падение прибыли и изменение спроса. В результате ЕС стал сильнее зависеть от импорта готового топлива: дизеля, авиационного керосина и бензина — из нестабильных регионов Ближнего Востока, США и Индии. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник объявила о новом "стратегическом диалоге" по европейским НПЗ, признав растущую уязвимость. "Цель — снизить затраты и обеспечить наличие необходимых запасов также для обороны", — заявила она законодателям ЕС перед встречей глав государств 15 октября. Политические переговоры возглавят комиссар по энергетике Дэн Йоргенсен и комиссар по обороне Андриус Кубилиус.С начала войны с Ираном ЕС потратил более €100 млрд дополнительных средств на импорт ископаемого топлива, не получив реального объема. В сентябре Brent стоила в среднем $101 за баррель. Украинские атаки на российские НПЗ и приостановка экспорта топлива Китаем усугубляют ситуацию, повышая риск того, что ЕС быстрее истощит свои аварийные запасы. Глава Saudi Aramco Амин Насер недавно предупредил, что мировые запасы нефти "пугающе малы".Депутат Европарламента от "Зеленых" Михаэль Блосс заявил Euronews: "Нас шантажируют, и мы не контролируем свою энергию. США давят из-за наших запасов дизеля, Россия удерживает дизель как рычаг давления на санкции, а Китай приостановил экспорт". По его мнению, закрытие заводов было бизнес-решением из-за падения спроса и снижения маржи, и, вероятно, компании были правы. Но "настоящая ошибка" — отсутствие рафинированных продуктов в резервах блока. "Мы в основном держим запасы на случай аварийной нефти, а слабое место — дизельное и авиационное топливо. Обвинять климатическую политику в закрытии НПЗ — обратный путь", — добавил Блосс. Он призвал вкладываться в электрификацию транспорта и логистики, а не в новые перерабатывающие мощности, которые все равно не избавят ЕС от зависимости от сырой нефти.Представитель FuelsEurope отметил, что дебаты о нефтепереработке часто воспринимаются как вопрос прошлого, хотя на деле речь идет о будущем устойчивости Европы. "Настоящий вопрос в том, будет ли Европа производить значительную долю топлива внутри страны, трансформируя отрасль, или станет еще более зависимой от импорта из регионов с иными регуляторными, экологическими и геополитическими условиями", — сказал он.Бен МакУильямс из брюссельского аналитического центра Bruegel подчеркнул, что аварийные запасы не заменят внутренние мощности по переработке. По его словам, способность ЕС перерабатывать нефть имеет "значительное стратегическое значение", и Европа должна тщательно поддерживать внутренний запас мощностей — особенно для дизеля, бензина, керосина и нафты для химической промышленности.

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нефть, европа, сша, китай, урсула фон дер ляйен, ес, нпз, saudi aramco