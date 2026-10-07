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Франция высвободит 10 миллионов баррелей дизельного топлива из резервов - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Франция высвободит 10 миллионов баррелей дизельного топлива из резервов
Франция высвободит 10 миллионов баррелей дизельного топлива из резервов - 07.10.2026, ПРАЙМ
Франция высвободит 10 миллионов баррелей дизельного топлива из резервов
Франция предоставит своим дистрибьюторам 10 миллионов баррелей дизельного топлива из резервов в рамках недавнего решения "Большой семерки" (G7), сообщил в среду | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T22:22+0300
2026-10-07T22:24+0300
франция
иран
ближний восток
себастьян лекорню
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 7 окт – ПРАЙМ. Франция предоставит своим дистрибьюторам 10 миллионов баррелей дизельного топлива из резервов в рамках недавнего решения "Большой семерки" (G7), сообщил в среду премьер-министр страны Себастьян Лекорню. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива на фоне энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке. "В прошлую пятницу он (Макрон – ред.) экстренно собрал "Большую семерку", и она приняла решение о координированном задействовании стратегических резервов. В рамках этого мы предоставим дистрибьюторам во Франции 10 миллионов баррелей дизельного топлива из наших запасов. Скоро я подпишу указ, разрешающий эту операцию, которая должна продлиться три месяца", - сказал Лекорню в обращении к гражданам. По словам премьера, речь идет о топливе, закупленном до скачка цен, оно будет предоставлено дистрибьюторам по себестоимости резервов. Это позволит снизить цены на заправках на 12-18 евроцентов за литр, добавил он. В сентябре стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Средняя цена на бензин составила 2,2 евро, что также стало максимумом. Глава минфина страны Ролан Лескюр заявил, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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франция, иран, ближний восток, себастьян лекорню, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон
22:22 07.10.2026 (обновлено: 22:24 07.10.2026)
 
Франция высвободит 10 миллионов баррелей дизельного топлива из резервов

Лекорню: Франция предоставит дистрибьюторам 10 миллионов баррелей дизельного топлива

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ПАРИЖ, 7 окт – ПРАЙМ. Франция предоставит своим дистрибьюторам 10 миллионов баррелей дизельного топлива из резервов в рамках недавнего решения "Большой семерки" (G7), сообщил в среду премьер-министр страны Себастьян Лекорню.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива на фоне энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке.
"В прошлую пятницу он (Макрон – ред.) экстренно собрал "Большую семерку", и она приняла решение о координированном задействовании стратегических резервов. В рамках этого мы предоставим дистрибьюторам во Франции 10 миллионов баррелей дизельного топлива из наших запасов. Скоро я подпишу указ, разрешающий эту операцию, которая должна продлиться три месяца", - сказал Лекорню в обращении к гражданам.
По словам премьера, речь идет о топливе, закупленном до скачка цен, оно будет предоставлено дистрибьюторам по себестоимости резервов. Это позволит снизить цены на заправках на 12-18 евроцентов за литр, добавил он.
В сентябре стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Средняя цена на бензин составила 2,2 евро, что также стало максимумом. Глава минфина страны Ролан Лескюр заявил, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.
Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
ФРАНЦИЯИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКСебастьян ЛекорнюЭммануэль Макрон
 
 
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