https://1prime.ru/20261007/gtlk--874014708.html
ГТЛК сменила адрес юридического лица с Салехарда на Великий Новгород
ГТЛК сменила адрес юридического лица с Салехарда на Великий Новгород - 07.10.2026, ПРАЙМ
ГТЛК сменила адрес юридического лица с Салехарда на Великий Новгород
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сменила адрес юрлица с города Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе на Великий Новгород, следует... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:07+0300
2026-10-07T10:07+0300
2026-10-07T10:07+0300
бизнес
новгородская область
салехард
владимир путин
вэб
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/07/874014621_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b19d7fc4545a29bafffd6b9e04df08c9.jpg
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сменила адрес юрлица с города Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе на Великий Новгород, следует из выписки ЕГРЮЛ. "Место нахождения и адрес юридического лица. Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения… Новгородская обл., г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород", - говорится в выписке. Уточняется, что дата внесения изменений в ЕГРЮЛ - 6 октября. Как говорил в сентябре губернатор Новгородской области Александр Дронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, регистрация ГТЛК на территории Новгородской области поможет в том числе сохранению исторических ценностей и в течение ближайших пяти лет отреставрировать самые основные культурные объекты. В их числе - памятник "Тысячелетие России", звонница Софийского собора и две церкви XIV века - Спаса на Ковалеве и Успения на Волотовом поле. ГТЛК (входит в группу ВЭБа) - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
новгородская область
салехард
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/07/874014621_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_75803f3c0a94d61b440db96f5e19bebc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, новгородская область, салехард, владимир путин, вэб
Бизнес, Новгородская область, Салехард, Владимир Путин, ВЭБ
ГТЛК сменила адрес юридического лица с Салехарда на Великий Новгород
ГТЛК сменила место нахождения с Салехарда на Великий Новгород
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сменила адрес юрлица с города Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе на Великий Новгород, следует из выписки ЕГРЮЛ.
"Место нахождения и адрес юридического лица. Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения… Новгородская обл., г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород", - говорится в выписке.
Уточняется, что дата внесения изменений в ЕГРЮЛ - 6 октября.
Как говорил в сентябре губернатор Новгородской области
Александр Дронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным
, регистрация ГТЛК на территории Новгородской области поможет в том числе сохранению исторических ценностей и в течение ближайших пяти лет отреставрировать самые основные культурные объекты.
В их числе - памятник "Тысячелетие России", звонница Софийского собора и две церкви XIV века - Спаса на Ковалеве и Успения на Волотовом поле.
ГТЛК (входит в группу ВЭБа
) - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.