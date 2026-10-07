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ГТЛК сменила адрес юридического лица с Салехарда на Великий Новгород - 07.10.2026, ПРАЙМ
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ГТЛК сменила адрес юридического лица с Салехарда на Великий Новгород
ГТЛК сменила адрес юридического лица с Салехарда на Великий Новгород - 07.10.2026, ПРАЙМ
ГТЛК сменила адрес юридического лица с Салехарда на Великий Новгород
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сменила адрес юрлица с города Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе на Великий Новгород, следует... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:07+0300
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новгородская область
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сменила адрес юрлица с города Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе на Великий Новгород, следует из выписки ЕГРЮЛ. "Место нахождения и адрес юридического лица. Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения… Новгородская обл., г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород", - говорится в выписке. Уточняется, что дата внесения изменений в ЕГРЮЛ - 6 октября. Как говорил в сентябре губернатор Новгородской области Александр Дронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, регистрация ГТЛК на территории Новгородской области поможет в том числе сохранению исторических ценностей и в течение ближайших пяти лет отреставрировать самые основные культурные объекты. В их числе - памятник "Тысячелетие России", звонница Софийского собора и две церкви XIV века - Спаса на Ковалеве и Успения на Волотовом поле. ГТЛК (входит в группу ВЭБа) - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
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Бизнес, Новгородская область, Салехард, Владимир Путин, ВЭБ
10:07 07.10.2026
 
ГТЛК сменила адрес юридического лица с Салехарда на Великий Новгород

ГТЛК сменила место нахождения с Салехарда на Великий Новгород

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГорода России. Великий Новгород
Города России. Великий Новгород - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сменила адрес юрлица с города Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе на Великий Новгород, следует из выписки ЕГРЮЛ.
"Место нахождения и адрес юридического лица. Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения… Новгородская обл., г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород", - говорится в выписке.
Уточняется, что дата внесения изменений в ЕГРЮЛ - 6 октября.
Как говорил в сентябре губернатор Новгородской области Александр Дронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, регистрация ГТЛК на территории Новгородской области поможет в том числе сохранению исторических ценностей и в течение ближайших пяти лет отреставрировать самые основные культурные объекты.
В их числе - памятник "Тысячелетие России", звонница Софийского собора и две церкви XIV века - Спаса на Ковалеве и Успения на Волотовом поле.
ГТЛК (входит в группу ВЭБа) - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
 
БизнесНовгородская областьСалехардВладимир ПутинВЭБ
 
 
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