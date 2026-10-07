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Прямые иностранные инвестиции в Киргизию за полгода выросли на 26,2%
Прямые иностранные инвестиции в Киргизию за полгода выросли на 26,2% - 07.10.2026, ПРАЙМ
Прямые иностранные инвестиции в Киргизию за полгода выросли на 26,2%
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Киргизии по итогам прошлого полугодия увеличился на 26,2% в годовом выражении, превысив 700 миллионов долларов,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:28+0300
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БИШКЕК, 7 окт - ПРАЙМ. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Киргизии по итогам прошлого полугодия увеличился на 26,2% в годовом выражении, превысив 700 миллионов долларов, сообщил премьер-министр республики Адылбек Касымалиев.
"Приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику в первом полугодии составил 709,9 миллиона долларов США, увеличившись на 26,2% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года", - заявил глава кабмина в среду на аппаратном совещании правительства.
По его словам, приток инвестиций увеличился в таких секторах, как обрабатывающая промышленность - на 21,3%, добыча полезных ископаемых - на 7,1%, оптовая и розничная торговля - на 57,6%, финансовое посредничество и страхование - на 5, %, профессиональная, научная и техническая деятельность - на 17,7%, информация и связь - на 19,5%.
"Национальному агентству по инвестициям необходимо усилить работу по привлечению прямых иностранных инвестиций", - подчеркнул Касымалиев.
Прямые иностранные инвестиции - в отличие от портфельных - подразумевают долгосрочные финансовые вложения иностранцев в стране.
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россия, киргизия, сша
Прямые иностранные инвестиции в Киргизию за полгода выросли на 26,2%
Касымалиев: прямые иностранные инвестиции в Киргизию в первом полугодии выросли на 26,2%
БИШКЕК, 7 окт - ПРАЙМ. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Киргизии по итогам прошлого полугодия увеличился на 26,2% в годовом выражении, превысив 700 миллионов долларов, сообщил премьер-министр республики Адылбек Касымалиев.
"Приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику в первом полугодии составил 709,9 миллиона долларов США, увеличившись на 26,2% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года", - заявил глава кабмина в среду на аппаратном совещании правительства.
По его словам, приток инвестиций увеличился в таких секторах, как обрабатывающая промышленность - на 21,3%, добыча полезных ископаемых - на 7,1%, оптовая и розничная торговля - на 57,6%, финансовое посредничество и страхование - на 5, %, профессиональная, научная и техническая деятельность - на 17,7%, информация и связь - на 19,5%.
"Национальному агентству по инвестициям необходимо усилить работу по привлечению прямых иностранных инвестиций", - подчеркнул Касымалиев.
Прямые иностранные инвестиции - в отличие от портфельных - подразумевают долгосрочные финансовые вложения иностранцев в стране.