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Ирак девальвировал национальную валюту к доллару на 14,5% - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Ирак девальвировал национальную валюту к доллару на 14,5%
Ирак девальвировал национальную валюту к доллару на 14,5% - 07.10.2026, ПРАЙМ
Ирак девальвировал национальную валюту к доллару на 14,5%
Ирак девальвировал национальную валюту примерно на 14,5%, установив курс продажи доллара населению на уровне 1520 динаров, передает иракское информационное... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:16+0300
2026-10-07T15:22+0300
рынок
мировая экономика
ирак
сша
центральные банки
центральный банк
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Ирак девальвировал национальную валюту примерно на 14,5%, установив курс продажи доллара населению на уровне 1520 динаров, передает иракское информационное агентство NINA со ссылкой на решение Центрального банка страны. Прежний официальный курс продажи доллара населению составлял 1320 динаров. "Цена покупки доллара США у министерства финансов установлена на уровне 1500 динаров за доллар, цена продажи доллара США банкам - 1510 динаров, цена продажи доллара США населению - 1520 динаров за доллар", - говорится в письме Центрального банка Ирака, направленном банкам и обменным компаниям. Новый курс вступил в силу с начала рабочего дня 7 октября. ЦБ поручил финансовым учреждениям прекратить использование прежнего курса и обновить соответствующие банковские и финансовые системы. Решение об изменении курса было принято Советом министров Ирака 6 октября по рекомендации Центрального банка страны.
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рынок, мировая экономика, ирак, сша, центральные банки, центральный банк, совет министров
Рынок, Мировая экономика, ИРАК, США, центральные банки, Центральный банк, совет министров
15:16 07.10.2026 (обновлено: 15:22 07.10.2026)
 
Ирак девальвировал национальную валюту к доллару на 14,5%

ЦБ Ирака девальвировал национальную валюту примерно на 14,5%

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Ирак девальвировал национальную валюту примерно на 14,5%, установив курс продажи доллара населению на уровне 1520 динаров, передает иракское информационное агентство NINA со ссылкой на решение Центрального банка страны.
Прежний официальный курс продажи доллара населению составлял 1320 динаров.
"Цена покупки доллара США у министерства финансов установлена на уровне 1500 динаров за доллар, цена продажи доллара США банкам - 1510 динаров, цена продажи доллара США населению - 1520 динаров за доллар", - говорится в письме Центрального банка Ирака, направленном банкам и обменным компаниям.
Новый курс вступил в силу с начала рабочего дня 7 октября. ЦБ поручил финансовым учреждениям прекратить использование прежнего курса и обновить соответствующие банковские и финансовые системы.
Решение об изменении курса было принято Советом министров Ирака 6 октября по рекомендации Центрального банка страны.
 
РынокМировая экономикаИРАКСШАцентральные банкиЦентральный банксовет министров
 
 
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