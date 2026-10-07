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Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Россией по нефти - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Россией по нефти
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Россией по нефти - 07.10.2026, ПРАЙМ
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Россией по нефти
Депутаты парламента Казахстана ратифицировали протокол о возобновлении действия соглашения с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:18+0300
2026-10-07T10:18+0300
нефть
казахстан
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АЛМА-АТА, 7 окт - ПРАЙМ. Депутаты парламента Казахстана ратифицировали протокол о возобновлении действия соглашения с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику, сообщает парламентская пресс-служба. "Курултай принял в двух чтениях закон "О ратификации протокола о возобновлении действия соглашения между правительством республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений", - говорится в сообщении. Отмечается, что протокол сохраняет возможность беспошлинных поставок нефтепродуктов из России, а также ежегодного согласования объемов поставок между двумя странами. Уточняется, что благодаря этому Казахстан сможет сэкономить на таможенных платежах около 66,1 миллиона долларов в 2026 году. Из этой суммы 12,3 миллиона долларов придется на бензин, 34,7 миллиона - на дизельное топливо и 19 миллионов долларов - на авиатопливо. "Кроме того, возобновление действия соглашения создаст международно-правовую основу для сотрудничества при формировании индикативного баланса поставок нефти и нефтепродуктов", - отмечается в сообщении парламента. В ходе заседания депутат курултая Сергей Пономарев задал вопрос министру энергетики Казахстана Ерлану Аккенженову о причинах задержки ратификации этого протокола, а также о сумме уплаченных за этот период таможенных пошлин. Он отметил, что соглашение о поставках действовало до 2024 года, а протокол был подписан сторонами в ноябре 2024 года и ратифицирован Россией в 2025 году. Аккенженов объяснил задержку прохождением внутригосударственных процедур. Казахстан не уплачивал таможенные пошлины за период, когда соглашение формально не действовало, поскольку документ предусматривает обратное действие и распространяется на отношения, возникшие в этот период, пояснил глава минэнерго республики.
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нефть, казахстан
Нефть, КАЗАХСТАН
10:18 07.10.2026
 
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Россией по нефти

Парламент Казахстана ратифицировал протокол о восстановлении сотрудничества с Россией

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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АЛМА-АТА, 7 окт - ПРАЙМ. Депутаты парламента Казахстана ратифицировали протокол о возобновлении действия соглашения с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику, сообщает парламентская пресс-служба.
"Курултай принял в двух чтениях закон "О ратификации протокола о возобновлении действия соглашения между правительством республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что протокол сохраняет возможность беспошлинных поставок нефтепродуктов из России, а также ежегодного согласования объемов поставок между двумя странами. Уточняется, что благодаря этому Казахстан сможет сэкономить на таможенных платежах около 66,1 миллиона долларов в 2026 году. Из этой суммы 12,3 миллиона долларов придется на бензин, 34,7 миллиона - на дизельное топливо и 19 миллионов долларов - на авиатопливо.
"Кроме того, возобновление действия соглашения создаст международно-правовую основу для сотрудничества при формировании индикативного баланса поставок нефти и нефтепродуктов", - отмечается в сообщении парламента.
В ходе заседания депутат курултая Сергей Пономарев задал вопрос министру энергетики Казахстана Ерлану Аккенженову о причинах задержки ратификации этого протокола, а также о сумме уплаченных за этот период таможенных пошлин. Он отметил, что соглашение о поставках действовало до 2024 года, а протокол был подписан сторонами в ноябре 2024 года и ратифицирован Россией в 2025 году.
Аккенженов объяснил задержку прохождением внутригосударственных процедур. Казахстан не уплачивал таможенные пошлины за период, когда соглашение формально не действовало, поскольку документ предусматривает обратное действие и распространяется на отношения, возникшие в этот период, пояснил глава минэнерго республики.
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