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Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом госкриптовалюту USDKG
Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом госкриптовалюту USDKG - 07.10.2026, ПРАЙМ
Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом госкриптовалюту USDKG
Киргизия ликвидировала первый в мире обеспеченный реальным золотом государственный стейблкоин USDKG (United States Dollar Kyrgyzstan), следует из распоряжения,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:24+0300
2026-10-07T17:24+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Киргизия ликвидировала первый в мире обеспеченный реальным золотом государственный стейблкоин USDKG (United States Dollar Kyrgyzstan), следует из распоряжения, опубликованного на сайте USDKG. В ноябре прошлого года пресс-служба президента республики Садыра Жапарова сообщила, что Киргизия запустила первую эмиссию подкрепленного физическим золотом национального стейблкоина USDKG на 50 миллионов долларов. Запуск подразумевал новые возможности для укрепления позиций Киргизии в глобальной финансовой экосистеме и формирование основ для развития инфраструктуры Web3-экосистемы децентрализованных сервисов, обеспечивающих взаимодействие государства и частного сектора через блокчейн-решения. "В соответствии с распоряжением кабинета министров Кыргызской Республики № 639-т от 20 августа 2026 года деятельность проекта USDKG прекращается, в том числе в блокчейн-сетях", - говорится в публикации. Кабмин республики 20 августа в целях оптимизации участия государства в хозяйственных обществах и повышения эффективности управления государственными активами распорядился ликвидировать открытые акционерные общества "ЭВА" и "Коин Номад Эксчейндж". USDKG был приравнен к доллару США в соотношении один к одному и обеспечен золотом, что делало его уникальным инструментом, сочетающим надежность драгоценного металла и технологии блокчейна.
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технологии, мировая экономика, киргизия, садыр жапаров, криптовалюта
Технологии, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, Садыр Жапаров, криптовалюта
Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом госкриптовалюту USDKG
Киргизия ликвидировала первый в мире обеспеченный золотом государственный стейблкоин USDKG
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Киргизия ликвидировала первый в мире обеспеченный реальным золотом государственный стейблкоин USDKG (United States Dollar Kyrgyzstan), следует из распоряжения, опубликованного на сайте USDKG.
В ноябре прошлого года пресс-служба президента республики Садыра Жапарова сообщила, что Киргизия запустила первую эмиссию подкрепленного физическим золотом национального стейблкоина USDKG на 50 миллионов долларов.
Запуск подразумевал новые возможности для укрепления позиций Киргизии в глобальной финансовой экосистеме и формирование основ для развития инфраструктуры Web3-экосистемы децентрализованных сервисов, обеспечивающих взаимодействие государства и частного сектора через блокчейн-решения.
"В соответствии с распоряжением кабинета министров Кыргызской Республики № 639-т от 20 августа 2026 года деятельность проекта USDKG прекращается, в том числе в блокчейн-сетях", - говорится в публикации.
Кабмин республики 20 августа в целях оптимизации участия государства в хозяйственных обществах и повышения эффективности управления государственными активами распорядился ликвидировать открытые акционерные общества "ЭВА" и "Коин Номад Эксчейндж".
USDKG был приравнен к доллару США в соотношении один к одному и обеспечен золотом, что делало его уникальным инструментом, сочетающим надежность драгоценного металла и технологии блокчейна.