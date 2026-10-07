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"АГ Майнинг" спрогнозировал рост добычи золота на 31% в 2026 году

"АГ Майнинг" спрогнозировал рост добычи золота на 31% в 2026 году - 07.10.2026, ПРАЙМ

"АГ Майнинг" спрогнозировал рост добычи золота на 31% в 2026 году

Компания "АГ Майнинг" прогнозирует рост добычи золота в 2026 году на 31% – до 4,5 тонн, а к 2028 году ожидается выход на 5 тонн, следует из материалов компании, | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T14:15+0300

2026-10-07T14:15+0300

2026-10-07T14:19+0300

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хакасия

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Компания "АГ Майнинг" прогнозирует рост добычи золота в 2026 году на 31% – до 4,5 тонн, а к 2028 году ожидается выход на 5 тонн, следует из материалов компании, представленных в рамках горнопромышленного форума "Майнекс Россия 2026". Согласно информации на стенде "АГ Майнинга", добыча золота в текущем году ожидается в размере 3,207 тонны по дочернему предприятию ООО "Амур Золото" и 1,302 тонны по АО "ЗДК Золотая Звезда" ("АГ Майнингу" принадлежит 25%). Следовательно, общий общем производства достигнет 4,509 тонны. По итогам прошлого года суммарная добыча драгметалла "АГ Майнинга" составила примерно 3,44 тонны, из которых 2,704 тонны пришлись на "Амур Золото", а 736 килограммов - на "ЗДК Золотая Звезда". Таким образом, в текущем году показатель увеличится примерно на 31%. Компания также планирует в пределах своих лицензий к 2028 году увеличить добычу до 5 тонн золота, а в перспективе - до 9 тонн, и войти в число ведущих золотодобывающих компаний России. Отмечается, что ожидаемый прирост запасов и ресурсов составит более 70 тонн рудного и россыпного золота к 2035 году. На данный момент "АГ Майнинг" ведет геологоразведочные работы в Хабаровском крае, Красноярском крае и Республике Хакасия. При этом суммарный объем инвестиций компании в 2026 году может достичь 10,716 миллиарда рублей. Это примерно в 2,5 раза выше показателя 2025 года в 4,209 миллиарда рублей. "АГ Майнинг" объединяет золотодобывающие компании ООО "Амур Золото" (Хабаровский край) и АО "ЗДК Золотая Звезда" (Хакасия, Красноярский край). Общие запасы золота составляют 69 тонн по категориям С1+С2, ресурсы - более 110 тонн. ПАО "АГ Майнинг" была создана в июле 2022 года в рамках реструктуризации группы компаний Кору Goldfields AB.

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хабаровский край, красноярский край, хакасия