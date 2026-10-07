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В Черном море ликвидируют последствия атаки на танкер - 07.10.2026, ПРАЙМ
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В Черном море ликвидируют последствия атаки на танкер
В Черном море ликвидируют последствия атаки на танкер - 07.10.2026, ПРАЙМ
В Черном море ликвидируют последствия атаки на танкер
Сводная группировка Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступает к ликвидации последствий атаки на танкер у побережья Черного моря, сообщил... | 07.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сводная группировка Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступает к ликвидации последствий атаки на танкер у побережья Черного моря, сообщил Минтранс РФ. "Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступает к ликвидации последствий", - говорится в сообщении.
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нефть, россия, краснодарский край, черное море, мчс
Нефть, РОССИЯ, Краснодарский край, Черное море, МЧС
11:51 07.10.2026
 
В Черном море ликвидируют последствия атаки на танкер

Минтранс, МЧС, Минобороны и Краснодарский край ликвидируют последствия атаки на танкер

© fotolia.com / Carabay Танкер
 Танкер - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© fotolia.com / Carabay
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сводная группировка Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступает к ликвидации последствий атаки на танкер у побережья Черного моря, сообщил Минтранс РФ.
"Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступает к ликвидации последствий", - говорится в сообщении.
 
НефтьРОССИЯКраснодарский крайЧерное мореМЧС
 
 
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