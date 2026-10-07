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На месторождении Баянь впервые добыли более пяти тысяч тонн нефти за сутки
На месторождении Баянь впервые добыли более пяти тысяч тонн нефти за сутки - 07.10.2026, ПРАЙМ
На месторождении Баянь впервые добыли более пяти тысяч тонн нефти за сутки
Нефтяное месторождение Баянь, расположенное в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, впервые добыло более 5 тысяч тонн сырой нефти в сутки,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:47+0300
2026-10-07T17:47+0300
2026-10-07T17:47+0300
энергетика
нефть
китай
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Нефтяное месторождение Баянь, расположенное в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, впервые добыло более 5 тысяч тонн сырой нефти в сутки, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). "Нефтяное месторождение Баянь... достигло показателя суточной добычи сырой нефти в 5080 тонн, впервые преодолев отметку в 5 тысяч тонн и установив рекорд", - говорится в сообщении. Согласно данным ТВ, это знаменует новый этап в наращивании запасов и добычи нефти в этом районе.
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нефть, китай
На месторождении Баянь впервые добыли более пяти тысяч тонн нефти за сутки
Месторождение Баянь в КНР впервые преодолело отметку суточной добычи нефти в 5 тысяч тонн
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Нефтяное месторождение Баянь, расположенное в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, впервые добыло более 5 тысяч тонн сырой нефти в сутки, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
"Нефтяное месторождение Баянь... достигло показателя суточной добычи сырой нефти в 5080 тонн, впервые преодолев отметку в 5 тысяч тонн и установив рекорд", - говорится в сообщении.
Согласно данным ТВ, это знаменует новый этап в наращивании запасов и добычи нефти в этом районе.