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Shell повысила ожидания от результатов добычи газа в III квартале

Shell повысила ожидания от результатов добычи газа в III квартале - 07.10.2026, ПРАЙМ

Shell повысила ожидания от результатов добычи газа в III квартале

Энергетическая компания Shell повысила свои ожидания от результатов добычи газа по итогам прошлого квартала, следует из документа компании. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T11:46+0300

2026-10-07T11:46+0300

2026-10-07T11:46+0300

газ

нефть

shell

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Энергетическая компания Shell повысила свои ожидания от результатов добычи газа по итогам прошлого квартала, следует из документа компании. Согласно представленной таблице, добыча в сегменте газа в третьем квартале текущего года ожидается на уровне от 740 тысяч до 780 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Прогноз составлял 570-630 тысяч баррелей. Во втором квартале добыча составила 631 тысячу баррелей нефтяного эквивалента в сутки. При этом объемы производства сжиженного природного газа (СПГ) уточняются в отчетном периоде до уровня от 7,2 миллиона до 7,6 миллиона тонн по сравнению с более широким диапазоном прогноза в 7,1-7,7 миллиона тонн. Объем производства СПГ во втором квартале составил 7,7 миллиона тонн. Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.

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газ, нефть, shell