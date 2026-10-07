https://1prime.ru/20261007/ozhidanija-874020322.html
Shell повысила ожидания от результатов добычи газа в III квартале
Shell повысила ожидания от результатов добычи газа в III квартале - 07.10.2026, ПРАЙМ
Shell повысила ожидания от результатов добычи газа в III квартале
Энергетическая компания Shell повысила свои ожидания от результатов добычи газа по итогам прошлого квартала, следует из документа компании. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:46+0300
2026-10-07T11:46+0300
2026-10-07T11:46+0300
газ
нефть
shell
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Энергетическая компания Shell повысила свои ожидания от результатов добычи газа по итогам прошлого квартала, следует из документа компании.
Согласно представленной таблице, добыча в сегменте газа в третьем квартале текущего года ожидается на уровне от 740 тысяч до 780 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Прогноз составлял 570-630 тысяч баррелей.
Во втором квартале добыча составила 631 тысячу баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
При этом объемы производства сжиженного природного газа (СПГ) уточняются в отчетном периоде до уровня от 7,2 миллиона до 7,6 миллиона тонн по сравнению с более широким диапазоном прогноза в 7,1-7,7 миллиона тонн.
Объем производства СПГ во втором квартале составил 7,7 миллиона тонн.
Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.
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газ, нефть, shell
Shell повысила ожидания от результатов добычи газа в III квартале
Shell повысила ожидания от результатов добычи газа в третьем квартале
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Энергетическая компания Shell повысила свои ожидания от результатов добычи газа по итогам прошлого квартала, следует из документа компании.
Согласно представленной таблице, добыча в сегменте газа в третьем квартале текущего года ожидается на уровне от 740 тысяч до 780 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Прогноз составлял 570-630 тысяч баррелей.
Во втором квартале добыча составила 631 тысячу баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
При этом объемы производства сжиженного природного газа (СПГ) уточняются в отчетном периоде до уровня от 7,2 миллиона до 7,6 миллиона тонн по сравнению с более широким диапазоном прогноза в 7,1-7,7 миллиона тонн.
Объем производства СПГ во втором квартале составил 7,7 миллиона тонн.
Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.