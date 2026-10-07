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Shell эвакуирует персонал с добывающих платформ в Мексиканском заливе - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Shell эвакуирует персонал с добывающих платформ в Мексиканском заливе
Shell эвакуирует персонал с добывающих платформ в Мексиканском заливе - 07.10.2026, ПРАЙМ
Shell эвакуирует персонал с добывающих платформ в Мексиканском заливе
Нефтегазовая корпорация Shell приступила к эвакуации неосновного персонала со своих морских добывающих платформ в Мексиканском заливе в связи с приближением... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T02:28+0300
2026-10-07T02:28+0300
нефть
мексиканский залив
сша
shell
mars
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ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовая корпорация Shell приступила к эвакуации неосновного персонала со своих морских добывающих платформ в Мексиканском заливе в связи с приближением тропического циклона, следует из заявления компании. "Shell внимательно отслеживает погодную систему Invest 92L (потенциальный ураган "Исайяс" - ред.). В качестве меры предосторожности на объектах Stones, Mars, Olympus, Ursa, Vito и Appomattox мы эвакуируем второстепенный персонал", - говорится в заявлении. В Shell подчеркнули, что пока погодные условия не повлияли на операционную деятельность и объемы добычи углеводородов в регионе. Компания продолжает следить за прогнозами синоптиков и готова корректировать меры безопасности в зависимости от траектории движения шторма. По данным национального центра по наблюдению за ураганами США, зарождающийся в Мексиканском заливе циклон может перерасти в ураган "Исайяс" и к концу недели обрушить штормовой ветер и ливни на побережье от Луизианы до Флориды.
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нефть, мексиканский залив, сша, shell, mars
Нефть, Мексиканский залив, США, Shell, mars
02:28 07.10.2026
 
Shell эвакуирует персонал с добывающих платформ в Мексиканском заливе

Shell эвакуирует неосновного персонала с добывающих платформ в Мексиканском заливе

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ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовая корпорация Shell приступила к эвакуации неосновного персонала со своих морских добывающих платформ в Мексиканском заливе в связи с приближением тропического циклона, следует из заявления компании.
"Shell внимательно отслеживает погодную систему Invest 92L (потенциальный ураган "Исайяс" - ред.). В качестве меры предосторожности на объектах Stones, Mars, Olympus, Ursa, Vito и Appomattox мы эвакуируем второстепенный персонал", - говорится в заявлении.
В Shell подчеркнули, что пока погодные условия не повлияли на операционную деятельность и объемы добычи углеводородов в регионе. Компания продолжает следить за прогнозами синоптиков и готова корректировать меры безопасности в зависимости от траектории движения шторма.
По данным национального центра по наблюдению за ураганами США, зарождающийся в Мексиканском заливе циклон может перерасти в ураган "Исайяс" и к концу недели обрушить штормовой ветер и ливни на побережье от Луизианы до Флориды.
 
НефтьМексиканский заливСШАShellmars
 
 
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