https://1prime.ru/20261007/personal-874010007.html

Shell эвакуирует персонал с добывающих платформ в Мексиканском заливе

Shell эвакуирует персонал с добывающих платформ в Мексиканском заливе - 07.10.2026, ПРАЙМ

Shell эвакуирует персонал с добывающих платформ в Мексиканском заливе

Нефтегазовая корпорация Shell приступила к эвакуации неосновного персонала со своих морских добывающих платформ в Мексиканском заливе в связи с приближением... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T02:28+0300

2026-10-07T02:28+0300

2026-10-07T02:28+0300

нефть

мексиканский залив

сша

shell

mars

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874010007.jpg?1791329305

ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовая корпорация Shell приступила к эвакуации неосновного персонала со своих морских добывающих платформ в Мексиканском заливе в связи с приближением тропического циклона, следует из заявления компании. "Shell внимательно отслеживает погодную систему Invest 92L (потенциальный ураган "Исайяс" - ред.). В качестве меры предосторожности на объектах Stones, Mars, Olympus, Ursa, Vito и Appomattox мы эвакуируем второстепенный персонал", - говорится в заявлении. В Shell подчеркнули, что пока погодные условия не повлияли на операционную деятельность и объемы добычи углеводородов в регионе. Компания продолжает следить за прогнозами синоптиков и готова корректировать меры безопасности в зависимости от траектории движения шторма. По данным национального центра по наблюдению за ураганами США, зарождающийся в Мексиканском заливе циклон может перерасти в ураган "Исайяс" и к концу недели обрушить штормовой ветер и ливни на побережье от Луизианы до Флориды.

мексиканский залив

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мексиканский залив, сша, shell, mars