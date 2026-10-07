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"Русгидро" открыла лабораторию по переработке золошлаков в Петербурге

"Русгидро" открыла лабораторию по переработке золошлаков в Петербурге - 07.10.2026, ПРАЙМ

"Русгидро" открыла лабораторию по переработке золошлаков в Петербурге

Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ) имени Б.Е. Веденеева (входит в "Русгидро") открыл в Санкт-Петербурге лабораторию по... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:54+0300

2026-10-07T10:54+0300

2026-10-07T11:01+0300

промышленность

санкт-петербург

приморье

русгидро

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - ПРАЙМ. Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ) имени Б.Е. Веденеева (входит в "Русгидро") открыл в Санкт-Петербурге лабораторию по разработке технологий переработки отходов сжигания угля (золошлаков) и отходов промышленного производства, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии в рамках Научно-технической конференции "Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии". "Масштабная задача, поставленная перед лабораторией, - перевод угольных ТЭС "Русгидро" на безотходный режим работы и создание в России нового рыночного сектора продукции, произведенной с использованием золошлаковых отходов и других промышленных отходов", - подчеркивается в материалах компании. "Русгидро" отмечает, что одна из значимых и до настоящего времени не решенных проблем в российской энергетической отрасли - это золошлаковые отходы, образующиеся при сжигании угля на электростанциях и, как следствие, ущерб, наносимый природной среде при их складировании. В производственной сфере России есть единичные предприятия по производству строительных материалов и изделий с использованием отходов сжигания угля. Как правило, на них реализованы монопродуктовые решения, не предусматривающие 100% переработку золошлаков. Предприятий по комплексной переработке такого вида отходов, позволяющих полностью, экологически безопасно и экономически эффективно перерабатывать эти отходы в товарную продукцию в России пока нет. Основанием для создания лаборатории стали практические результаты по переработке золошлаковых отходов, полученные во ВНИИГ. Они показывают возможность полной и безотходной их переработки в товарную продукцию с гарантированным сбытом. Уже разработаны и проходят испытания составы бетонов с золой-уноса для строительства объектов гидроэнергетики и технологических дорог, а также золонасыщенные составы для укрепления грунтов при планировке промышленных площадок. При переработке золошлаковых отходов в производственную деятельность могут также вовлекаться отходы других отраслей, отмечается в материалах "Русгидро". На основе лабораторных разработок ВНИИГ создает экспериментальную установку для поэтапного воплощения исследовательских результатов в промышленные технологические решения для комплексной переработки отходов сжигания угля конкретных электростанций. Планируется, что реализация технологических решений начнется на пилотных установках в регионах с угольными станциями. В качестве площадки для размещения первого такого проекта рассматривается входящая в "Русгидро" Партизанская ГРЭС в Приморье. По мере развития пилотные установки могут быть трансформированы в производственные комплексы, где будет выпускаться наукоемкая, высокотехнологичная продукция, отмечает "Русгидро".

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промышленность, санкт-петербург, приморье, русгидро